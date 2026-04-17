Son Dakika | Hürmüz Boğazı tamamen açıldı! İran tüm dünyanın beklediği kararı duyurdu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin bölgesel deniz trafiğine de yansıdığını açıkladı. Erakçi, ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişlerine tamamen açık olacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi:

Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin geri kalanında Hürmüz Boğazı'ndan tüm ticari gemilerin geçişi tamamen açık ilan edilmiştir.

Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce ilan edilen koordineli rota üzerinden, ateşkes süresinin geri kalanında Hürmüz Boğazı’ndan tüm ticari gemilerin geçişinin tamamen açık olduğu ilan edilmiştir.”

KISITLAMA UYGULANMAYACAK

Yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce belirlenen koordineli rota kapsamında, ticari gemilerin güvenli geçişinin sağlanacağı vurgulandı. Bu kapsamda, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump gelişmelerin ardından İran'a teşekkür etti.

Erakçi, söz konusu kararın İsrail-Lübnan hattında sağlanan ateşkesle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, bölgedeki tansiyonun düşürülmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Açıklamada ayrıca, uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi ve enerji sevkiyatının güvenliğinin korunmasının öncelikler arasında yer aldığı kaydedildi.