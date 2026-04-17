Son dakika | Hürmüz açıldı petrol çakıldı!
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma kararı piyasaları salladı. Brent petrol yüzde haberin ilk dakikalarında yüzde 9.15 gerileyerek sert düştü. Düşüş yüzde 11,44'e kadar giderken, Brent petrolün fiyatı 87,97 dolara geriledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin bölgesel deniz trafiğine de yansıdığını açıkladı. Arakçi, ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişlerine tamamen açık olacağını duyurdu.
Bu kararın ardından petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Brent petrol haberin hemen ardından yüzde 9,15 düştü. ABD ham petrolü 10. 02 geriledi.
Brent petrol ilerleyen dakikalarda yüzde 11,44'lük düşüş kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına düştü.
