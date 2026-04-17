Skoda'nın inanılmaz yeni aksesuarı?

Mlada Boleslav şirketinin bu hamlesi aynı zamanda sembolik bir öneme de sahip, çünkü şirket 130 yıldan uzun bir süre önce bisiklet üreticisi olarak tarihine başlamıştı.

DuoBell adı verilen bu çan, Salford Üniversitesi ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. Çözmeyi amaçladığı temel sorun, modern kulaklıklar nedeniyle giderek daha fazla yayaın geleneksel çan seslerini duyamamasıdır.

Çözüm, belirli ses frekanslarının kullanımına dayanıyor. Araştırmacılar, çoğu kulaklığın 750 ile 780 Hz arasındaki sesleri etkili bir şekilde filtreleyemediğini buldu . DuoBell bu aralıkta ses yayarken, aynı zamanda ikinci bir ton ekliyor ve düzensiz, hızlı vuruşlar kullanıyor . Bu, kulaklıkların sesi "iptal etmek" için zamanı olmadığı anlamına geliyor.

Yapılan testlerde, kulaklık takan yayaların zili 22 metreye kadar daha erken algıladıkları ve tepki vermek için yaklaşık 5 saniye daha fazla zamana sahip oldukları görüldü; bu da şehir içi güvenlik açısından çok önemli.

Sistem, Londra'da kurye bisikletleri üzerinde test edildi ve gerçek dünya koşullarında çalıştığı gösterildi .

Şu anda DuoBell bir prototip ve piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir teyit yok. Ancak Skoda, bu fikrin gelecekte değerlendirilebilmesi için araştırma sonuçlarını yayınlamayı planlıyor.