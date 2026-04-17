Şık ama ölümcül: Greenpeace'in test ettiği 31 üründen 25'i sınıfta kaldı

Gardıropta kanser riski mi? Greenpeace, Çinli perakendeci Shein'i uyarılara rağmen tehlikeli kimyasallar içeren kıyafetler satmakla suçluyor.

Çevre örgütü Greenpeace, Çinli moda perakendecisi Shein'i uyarılara rağmen AB'de zararlı ürünler satmaya devam etmekle suçluyor. Greenpeace'in döngüsel ekonomi uzmanı Moritz Jäger-Roschko, " Shein'in rahatlığı dehşet verici. Şirket, Avrupa Parlamentosu önünde tüketicileri koruyacağına söz veriyor, ancak gerçekte Shein, yüksek düzeyde kirlilik içeren ürünler satmaya devam ediyor" diyor. "Shein, uyarılarımızı ve yasal sınırları görmezden geliyor ve bunun sonucunda ortaya çıkan insanlara ve çevreye verilen zararı umursamazca kabul ediyor. Bu davranış son derece ihmalkardır."

GARDIROBUNUZDAKİ GİZLİ ZEHİR: SHEİN HAKKINDA KORKUNÇ İDDİA!

Greenpeace'e göre, örgüt Kasım 2025'te Çin'i tehlikeli kimyasallarla kirlenmiş ürünler konusunda uyarmış ve bu ürünler daha sonra satıştan çekilmişti.

Ancak, Greenpeace'in bu yılın Ocak ayında görevlendirdiği Bremen Çevre Enstitüsü'nün yaptığı bir analize göre, aynı veya çok benzer ürünler hala satılıyordu . Analize göre, test edilen 31 giyim eşyasından 25'i, Avrupa kimyasal yönetmeliğinin belirlediği limitleri, bazı durumlarda aşırı derecede aşıyordu.

Greenpeace , kanser, üreme bozuklukları ve çocuklarda büyüme geriliği gibi hastalıklarla ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla bağlantılı maddelerin tespit edildiğini belirtti.

Shein moda ürünleri test edildi: İndirimli ürünler bazen zehirli kimyasallarla dolu olabiliyor.

Çevrimiçi perakendeci Shein, Çin'den gelen ucuz ve hızlı moda ürünleriyle küresel pazarı adeta istila ediyor. Ancak yaptığımız testler, bazı giysilerin zehirli kimyasallarla dolu olduğunu ortaya koyuyor. Ürünlerin çoğu testten geçemiyor.

SHEİN DAHA İYİSİNİ YAPACAĞINA SÖZ VERİYOR...

Shein, kendisine yöneltilen iddiaları yalanlamadı ancak iyileştirme sözü verdi. Bir Shein sözcüsü, yeni raporda belirtilen tüm ürünlerin, şirkete bulgular bildirildikten hemen sonra piyasadan kaldırıldığını belirtti. Ayrıca Shein, kendi testlerini yürütüyor ve kendi güvenlik protokollerini iyileştirmek için önlemler aldı.

Shein sözcüsü açıklamasına şöyle devam etti: "Bu tür vakaların ele alınmasına ilişkin süreçlerimizdeki endişeleri gideriyoruz ve bu sürecin kontrollerimizin daha da güçlendirilebileceği alanları ortaya çıkardığını kabul ediyoruz."