Şık ama ölümcül: Greenpeace'in test ettiği 31 üründen 25'i sınıfta kaldı

Yayınlanma:
Ucuz fiyatlar, binlerce çeşit ve kapımıza kadar gelen paketler... Shein, hızlı moda dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor ancak bu parıltılı dünyanın ardında korkunç bir gerçek mi gizli? Greenpeace’in son raporu, gardırobunuzdaki o şık kıyafetlerin aslında birer 'kimyasal depo' olabileceğini iddia ediyor. Şirket, uyarılara rağmen tehlikeli maddeler içeren ürünleri satmaya devam ediyor.

Gardıropta kanser riski mi? Greenpeace, Çinli perakendeci Shein'i uyarılara rağmen tehlikeli kimyasallar içeren kıyafetler satmakla suçluyor.

Çevre örgütü Greenpeace, Çinli moda perakendecisi Shein'i uyarılara rağmen AB'de zararlı ürünler satmaya devam etmekle suçluyor. Greenpeace'in döngüsel ekonomi uzmanı Moritz Jäger-Roschko, " Shein'in rahatlığı dehşet verici. Şirket, Avrupa Parlamentosu önünde tüketicileri koruyacağına söz veriyor, ancak gerçekte Shein, yüksek düzeyde kirlilik içeren ürünler satmaya devam ediyor" diyor. "Shein, uyarılarımızı ve yasal sınırları görmezden geliyor ve bunun sonucunda ortaya çıkan insanlara ve çevreye verilen zararı umursamazca kabul ediyor. Bu davranış son derece ihmalkardır."

Greenpeace'e göre, örgüt Kasım 2025'te Çin'i tehlikeli kimyasallarla kirlenmiş ürünler konusunda uyarmış ve bu ürünler daha sonra satıştan çekilmişti.

Ancak, Greenpeace'in bu yılın Ocak ayında görevlendirdiği Bremen Çevre Enstitüsü'nün yaptığı bir analize göre, aynı veya çok benzer ürünler hala satılıyordu . Analize göre, test edilen 31 giyim eşyasından 25'i, Avrupa kimyasal yönetmeliğinin belirlediği limitleri, bazı durumlarda aşırı derecede aşıyordu.

Greenpeace , kanser, üreme bozuklukları ve çocuklarda büyüme geriliği gibi hastalıklarla ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla bağlantılı maddelerin tespit edildiğini belirtti.

Shein moda ürünleri test edildi: İndirimli ürünler bazen zehirli kimyasallarla dolu olabiliyor.

Çevrimiçi perakendeci Shein, Çin'den gelen ucuz ve hızlı moda ürünleriyle küresel pazarı adeta istila ediyor. Ancak yaptığımız testler, bazı giysilerin zehirli kimyasallarla dolu olduğunu ortaya koyuyor. Ürünlerin çoğu testten geçemiyor.

SHEİN DAHA İYİSİNİ YAPACAĞINA SÖZ VERİYOR...

Shein, kendisine yöneltilen iddiaları yalanlamadı ancak iyileştirme sözü verdi. Bir Shein sözcüsü, yeni raporda belirtilen tüm ürünlerin, şirkete bulgular bildirildikten hemen sonra piyasadan kaldırıldığını belirtti. Ayrıca Shein, kendi testlerini yürütüyor ve kendi güvenlik protokollerini iyileştirmek için önlemler aldı.

Shein sözcüsü açıklamasına şöyle devam etti: "Bu tür vakaların ele alınmasına ilişkin süreçlerimizdeki endişeleri gideriyoruz ve bu sürecin kontrollerimizin daha da güçlendirilebileceği alanları ortaya çıkardığını kabul ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Ekonomi
Avrupa’nın devleri personel bulamıyor: İşte kıtayı saran dev istihdam dalgasının perde arkası!
Avrupa’nın devleri personel bulamıyor: İşte kıtayı saran dev istihdam dalgasının perde arkası!
Skoda'nın inanılmaz yeni aksesuarı?
Skoda'nın inanılmaz yeni aksesuarı?