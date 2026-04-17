Avrupa’nın devleri personel bulamıyor: İşte kıtayı saran dev istihdam dalgasının perde arkası!

Avrupa sokaklarında işler değişiyor! Bir yanda dev otomobil üreticileri binlerce yeni çalışma arkadaşı ararken diğer yanda ulaşım sektörü tarihinin en büyük personel krizlerinden birini yaşıyor. Sadece direksiyon başında değil, ofislerde ve Ar-Ge merkezlerinde de koltuklar boş. Peki, Avrupa’nın devleri neden personel bulamıyor ve hangi sektörlerde 'acil' koduyla ilanlar yayınlanıyor?

﻿Avrupa genelinde ulaşım sektörü karışıklık içinde ve büyük şirketler departmanlarına personel bulmak için canla başla çalışıyor.

Avrupa genelinde, özellikle Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde, kara taşımacılığıyla daha geniş anlamda ilgili çeşitli uzmanlık alanlarına yönelik yüksek bir talep birkaç yıldır gözlemlenmektedir.

LOJİSTİK KRİZİ Mİ, İNOVASYON DEVRİMİ Mİ?

Ağır vasıta şoförlerinin yanı sıra, çoğunlukla tam zamanlı olmak üzere binlerce açık pozisyonu doldurmak için depo işçilerine, memurlara ve ofis çalışanlarına da ihtiyaç duyulmaktadır. İşte kıtayı saran dev istihdam dalgasının perde arkası...

Bu durumun en son örneği Fransa'da görülüyor ; burada yol yardım şirketlerinin (ki bunlar esasen ülkenin ana sigorta şirketleridir) birliği olan Union des Assistances, 2.000 kişi için bir işe alım kampanyası başlatıyor.

Daha açık ifadeyle, Fransa'nın yaşlanan araç filosu (11,5 yıl) çok sık yaşanan trafik tıkanıklıklarından sorumlu olduğundan yol kenarı yardım hizmetlerine olan talep hızla artmaktadır.

Yaz ayları yaklaşırken ve anakara içi ve dışı seyahatlerin artması beklenirken dernek , bu platformların geçen yıl kaydettiği yaklaşık 10 milyon çağrıyı karşılamak üzere Mayıs-Ekim ayları için müşteri hizmetleri personeli arıyor.

Son aylarda Avrupa otomotiv sektörünün çeşitli uzmanlık alanlarında personel alımıyla yeniden yapılanma sürecinde olduğunu, birçok fabrikanın sadece üretim hattında değil, araştırma ve geliştirme departmanlarında da çalışacak eleman aradığını hatırlatırız .

Dünyanın en büyük iki grubu olan Volkswagen ve Stellantis, elektrikli mobiliteyle ilgili genişleme faaliyetlerinden kaynaklandığı kabul edilen on binlerce iş pozisyonunu şimdiden duyurdu.

