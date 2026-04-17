Yıl sonu dolar/TL ne kadar olur? Dev banka açıkladı

Yıl sonu dolar/TL ne kadar olur? Dev banka açıkladı
Uluslararası bankacılık devi ING Group, dolar kuru tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. 3 aydan 6 aya kadar tahminlerini paylaşan banka bir yıl sonra doların 54 liraya ulaşacağını öngördü.

Küresel finans piyasalarının önemli aktörlerinden ING Group, dolar/TL (Türk Lirası) görünümüne dair hazırladığı son raporda Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklara dikkat çekti.

Rapora göre, jeopolitik gerilimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite ve rezerv yönetiminde zorlu bir sınav veriyor.

PORTFÖY ÇIKIŞLARI HIZLANDI: 30 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

2021/10/25/dolar-ne-kadar.jpg

Türkiye ekonomisine yönelik güvenin sarsılması, yabancı yatırımcının "kaçış" hızını artırdı. ING’nin verilerine göre, Şubat ayının sonundan bu yana portföy çıkışları 9,6 milyar dolara ulaştı.

Daha da çarpıcı olanı, kısa vadeli kazanç hedefleyen 'carry trade' (düşük faizli paradan borçlanıp yüksek faizli paraya yatırım yapma) pozisyonlarında 21 milyar doların üzerinde bir çözülme yaşandı.

Belirsizlik iklimi sürdükçe bu çıkışların devam edebileceği uyarısı yapılırken, son günlerdeki geçici ateşkesin piyasadaki paniği sadece bir miktar hafiflettiği belirtildi.

REZERVLERDE KORKUTAN ERİME

Yabancı sermaye çıkışları ve altın fiyatlarındaki düşüş, TCMB rezervlerini adeta eritti. Rapordaki en sarsıcı veri ise net rezervlerdeki düşüş oldu:

3 Nisan Rezerv Düzeyi: 78,6 milyar dolar (Swap hariç net rezerv)

Güncel Rezerv Düzeyi: 18,3 milyar dolar

Sadece birkaç hafta içinde rezervlerde yaşanan bu 60,3 milyar dolarlık devasa kayıp, kur üzerindeki baskıyı artırıyor. Her ne kadar son günlerde swap kullanımının azalmasıyla sınırlı bir toparlanma emaresi görülse de, rezervlerin eski gücüne kavuşması için daha fazla yabancı girişine ihtiyaç duyuluyor.

İŞTE ADIM ADIM DOLAR TAHMİNLERİ

2021/10/30/dolar-fed.jpg

ING, halkın iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyan dolar kuru için yeni yol haritasını da paylaştı. Bankanın güncel dolar/TL tahminleri şöyle:

1 Ay Sonra: 45,1 TL

3 Ay Sonra: 46,6 TL

6 Ay Sonra: 49,1 TL

12 Ay Sonra: 54,0 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

