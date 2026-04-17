İran Hürmüz'ü açtı gram altın 7 bin lirayı aştı!

Ortadoğu'da düşen gerilim piyasaları canlandırdı. Petrolde sert düşüş yaşanırken altın fiyatları yükseldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin bölgesel deniz trafiğine de yansıdığını açıkladı. Arakçi, ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişlerine tamamen açık olacağını duyurdu.

HABER PİYASAYI COŞTURDU

Piyasalar uzun süredir bu haberi bekliyordu. Enerji krizinin göbeğinde olan Hürmüz Boğazı'na dair bu gelişme piyasaları coşturdu.

Altın fiyatları yükselişe geçti. İran savaşının ardından güvenli liman konumu sarsılan altın bu gelişme ile yeniden yükselişe geçti. Gram altın saat 16:20 itibariyle yüzde 1,85'lik yükselişle 7 bin 20 lirayı gördü.

Ons altın ise yüzde 1,44 yükselişle 4 bin 877 doları gördü.

GÜMÜŞ 1 AY SONRA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Ons gümüş de yüzde 4,5 yükselerek 17 Mart’tan bu yana ilk kez 82 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ!

Hürmüz Boğazı kararı ile arz endişeleri azalırken petrol fiyatlarında yüzde 9’u aşan düşüş yaşandı. Brent petrol haftalar sonra 90 doların altına geriledi.

BORSA DA YÜKSELDİ

Jeopolitik risklerin azalması ve enerji maliyetlerinin gerileyebileceği beklentisi, yurt içi piyasalara da yansıdı. Açıklama sonrası Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1,2’nin üzerinde değer kazandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Erakçi kararı şu sözlerle duyurdu:

“Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin geri kalanında Hürmüz Boğazı’ndan tüm ticari gemilerin geçişi tamamen açık ilan edilmiştir.
Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce ilan edilen koordineli rota üzerinden, ateşkes süresinin geri kalanında Hürmüz Boğazı’ndan tüm ticari gemilerin geçişinin tamamen açık olduğu ilan edilmiştir.”

KISITLAMA UYGULANMAYACAK

Yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce belirlenen koordineli rota kapsamında, ticari gemilerin güvenli geçişinin sağlanacağı vurgulandı. Bu kapsamda, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı ifade edildi.

Erakçi, söz konusu kararın İsrail-Lübnan hattında sağlanan ateşkesle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, bölgedeki tansiyonun düşürülmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Açıklamada ayrıca, uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi ve enerji sevkiyatının güvenliğinin korunmasının öncelikler arasında yer aldığı kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

