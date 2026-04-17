Enerji ajansı uyardı: Hürmüz tehdidi yeterince ciddiye alınmıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA - International Energy Agency) Başkanı Fatih Birol, İsviçre basınına verdiği mülakatta, küresel enerji piyasalarının büyük bir belirsizliğin eşiğinde olduğunu vurguladı.

Birol, çatışmalar nedeniyle duran petrol ve doğal gaz üretiminin kısa vadede toparlanmasının mümkün olmadığını, savaş öncesi refah düzeyindeki enerji sevkiyatına dönüş için 24 aylık bir sürece ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA BÜYÜK RİSK

Fatih Birol, dünyanın en stratejik enerji geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin kritik bir uyarıda bulundu.

Piyasaların boğazın uzun süreli kapanma ihtimalini yeterince ciddiye almadığını ve fiyatlamadığını söyleyen Birol, olası bir tıkanıklığın petrol ve doğal gaz fiyatlarında halkın belini bükecek yeni ve devasa artışları kaçınılmaz kılacağını ifade etti.

MART AYINDA DURAN SEVKİYATIN ACISI ŞİMDİ ÇIKIYOR

Enerji arzında bugüne kadar yaşanan göreceli sakinliğin aldatıcı olduğunu dile getiren Birol, bunun nedenini "yoldaki stoklar" olarak açıkladı.

Savaş patlak vermeden önce yüklenen tankerlerin varış noktalarına ulaşmasının arz şokunu perdelediğini kaydeden Birol, Mart 2026 itibarıyla yeni tanker yüklemelerinin yapılamadığını hatırlattı. Bu durum, özellikle Asya pazarlarında petrol ve yakıt boşluğunun hissedilmeye başlanmasıyla birlikte küresel fiyat baskısını artırıyor.

TOPARLANMA HER ÜLKEDE AYNI HIZDA OLMAYACAK

Savaşın enerji altyapısına verdiği zararın faturası ülkeden ülkeye değişecek. IEA Başkanı, Irak’ta sistemin yeniden ayağa kalkmasının çok daha uzun sürebileceğini, Suudi Arabistan’da ise sürecin nispeten daha hızlı ilerleyebileceğini belirtti.

Ancak genel projeksiyon, küresel piyasaların önümüzdeki iki yıl boyunca kısıtlı arzla yaşamak zorunda kalacağını gösteriyor.

ACİL REZERVLER YENİDEN MASADA

IEA’nın (Uluslararası Enerji Ajansı) geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirdiği acil petrol rezervi kullanımı hamlesinin ardından, piyasalardaki yangını söndürmek için yeni adımların atılabileceği sinyali verildi. Birol, kurumun ihtiyaç duyulması halinde hızlı ve kararlı bir şekilde stratejik rezervleri piyasaya sürmeye hazır olduğunu ifade ederek, enerji krizinin derinleşmesini önlemek için tüm opsiyonların değerlendirildiğini sözlerine ekledi.