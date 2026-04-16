Avrupa'da uçuşlar durabilir: 6 haftalık jet yakıtı kaldı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, devam eden İran savaşı ve enerji yollarındaki tıkanıklıkla ilgili dehşet verici bir tablo çizdi.

Birol, petrol arzında yaşanacak olası bir kesintinin sivil havacılığı ve küresel ulaşımı doğrudan felç edeceğini açıkladı.

TARİHİN EN CİDDİ ENERJİ KRİZİ

Mevcut durumu değerlendiren Fatih Birol, dünyayı saran bu sarmalı "tarihin en ciddi enerji krizi" olarak tanımladı.

Birol, özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçen yakıt arzının engellenmesinin bu küresel felaketi tetikleyen ana unsur olduğunu vurguladı. Enerji akışındaki bu düğümün, sadece sanayiyi değil, halkın günlük yaşamındaki en temel ulaşım araçlarını da vuracağı belirtildi.

6 HAFTA SONRA UÇUŞLAR DURABİLİR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine dayanan Birol, Avrupa'nın elindeki jet yakıtı rezervlerinin son derece kritik bir eşikte olduğunu söyledi.

Petrol akışının durması halinde:

Avrupa’nın elindeki jet yakıtı yalnızca 6 hafta daha yetecek.

Stokların tükenmesiyle birlikte geniş çaplı uçuş iptalleri kısa süre içinde başlayacak.

Havayolu taşımacılığına dayalı ticaret ve turizm sektörü durma noktasına gelecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ KİLİT ÇÖZÜLEMİYOR

Birol, arz güvenliğinin önündeki en büyük engelin jeopolitik gerilimler nedeniyle kapanma noktasına gelen Hürmüz Boğazı olduğunu yineledi.

Bu kritik noktadan geçen enerji kaynaklarının kesintiye uğraması, hem Avrupa hem de Türkiye gibi enerji ithalatına bağımlı ekonomiler için geri dönüşü zor bir süreci başlatmış durumda.