Avrupa'da uçuşlar durabilir: 6 haftalık jet yakıtı kaldı

Yayınlanma:
Küresel enerji krizinde "kırmızı alarm" verildi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, İran savaşı nedeniyle petrol akışının kesilmesi durumunda Avrupa'nın yalnızca 6 haftalık jet yakıtı kaldığını açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, devam eden İran savaşı ve enerji yollarındaki tıkanıklıkla ilgili dehşet verici bir tablo çizdi.

Birol, petrol arzında yaşanacak olası bir kesintinin sivil havacılığı ve küresel ulaşımı doğrudan felç edeceğini açıkladı.

TARİHİN EN CİDDİ ENERJİ KRİZİ

Mevcut durumu değerlendiren Fatih Birol, dünyayı saran bu sarmalı "tarihin en ciddi enerji krizi" olarak tanımladı.

Dünyanın en etkili 100 isminden biri Türk! Time listesindeDünyanın en etkili 100 isminden biri Türk! Time listesinde

Birol, özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçen yakıt arzının engellenmesinin bu küresel felaketi tetikleyen ana unsur olduğunu vurguladı. Enerji akışındaki bu düğümün, sadece sanayiyi değil, halkın günlük yaşamındaki en temel ulaşım araçlarını da vuracağı belirtildi.

6 HAFTA SONRA UÇUŞLAR DURABİLİR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine dayanan Birol, Avrupa'nın elindeki jet yakıtı rezervlerinin son derece kritik bir eşikte olduğunu söyledi.

Petrol akışının durması halinde:

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan petrol fiyatları açıklaması: En büyük krizden de büyükUluslararası Enerji Ajansı'ndan petrol fiyatları açıklaması: En büyük krizden de büyük

Avrupa’nın elindeki jet yakıtı yalnızca 6 hafta daha yetecek.

Stokların tükenmesiyle birlikte geniş çaplı uçuş iptalleri kısa süre içinde başlayacak.

Havayolu taşımacılığına dayalı ticaret ve turizm sektörü durma noktasına gelecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ KİLİT ÇÖZÜLEMİYOR

Birol, arz güvenliğinin önündeki en büyük engelin jeopolitik gerilimler nedeniyle kapanma noktasına gelen Hürmüz Boğazı olduğunu yineledi.

Bu kritik noktadan geçen enerji kaynaklarının kesintiye uğraması, hem Avrupa hem de Türkiye gibi enerji ithalatına bağımlı ekonomiler için geri dönüşü zor bir süreci başlatmış durumda.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Ekonomi
24 yıldır çivi bile çakılmadı: İstanbul'da 300 milyona satılık tarla
24 yıldır çivi bile çakılmadı: İstanbul'da 300 milyona satılık tarla
İslam Memiş altını çoğaltmakta fayda gördü, gram altın için 8 bin liraya işaret etti
İslam Memiş altını çoğaltmakta fayda gördü, gram altın için 8 bin liraya işaret etti
İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu program aslında devletin kasasını doldurmaya odaklı
İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu program aslında devletin kasasını doldurmaya odaklı