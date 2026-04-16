Dünyanın en etkili 100 isminden biri Türk! Time listesinde

Time dergisi; sanatçılar, titanlar, yenilikçiler, ikonlar, liderler ve öncüler başlıkları altında 6 ayrı kategoride belirlediği 2026 yılının en etkili isimlerini kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "liderler" kategorisinde yer alarak listedeki tek Türk isim olma unvanını korudu.

DÜNYA LİDERLERİYLE AYNI LİSTEDE

Dünya genelindeki en etkili şahsiyetlerin başarısını, yenilikçi yaklaşımlarını ve yarattıkları etkiyi tescilleyen listede Birol; iş dünyasından spora, siyasetten kültüre kadar pek çok farklı alanın dev isimleriyle yan yana geldi.

2021 yılında da aynı listede kendine yer bulan Birol, son 20 yıllık süreçte bu başarıyı iki kez tekrarlayan nadir isimler arasına ismini yazdırdı.

BİROL: "İNSANLIĞIN İYİLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Elde ettiği bu başarıyı değerlendiren Fatih Birol, yönetimindeki kurumun bütçe ve çalışan sayısı bakımından küçük olmasına rağmen etkisinin büyüklüğüne dikkat çekti. Birol, şu ifadeleri kullandı:

"Time’ın bu listesinde yer almamın, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) olarak ülkelerin enerji güvenliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliğini artırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmaların büyük değerini yansıttığına inanıyorum, özellikle de içinde bulunduğumuz gibi zorlu dönemlerde."

Başarıyı çalışma arkadaşlarıyla paylaştığını belirten Birol, kurumun veri odaklı yapısını vurgulayarak, "Petrolden doğal gaza, şebekelerden kritik minerallere kadar tüm yakıtları ve tüm teknolojileri kapsıyoruz ve insanlığın iyiliği için küresel enerji dönüşümüne liderlik etmeye kararlıyız" dedi.

JEOPOLİTİK GERİLİMDE İSTİKRARLI LİDERLİK

Küresel Enerji Politikaları Merkezi Direktörü Jason Bordoff ise Birol hakkında kaleme aldığı yazıda, dünyada enerjinin yeniden odak noktası haline geldiği bu süreçte Birol gibi bir ismin görev başında olmasının büyük bir şans olduğunu belirtti.

Bordoff, Birol’un parçalanan dünyada ülkeleri ortak paydada toplama yeteneğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Enerji, refah, güvenlik ve sürdürülebilirliğin kesişim noktasında yer alır. Bu rekabet eden ihtiyaçlar arasında yol bulmak, güvenilir sesler, liderlik ve jeopolitik gerilimler ortasında işbirliği kurabilme becerisi gerektirir. Birol'un istikrarlı liderliğinin ne kadar vazgeçilmez olduğunu bizzat gördüm."