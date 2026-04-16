Üretimin kalbinde istihdam eridi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine dair ücretli çalışan istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerini kapsayan veriler, istihdamın yapısındaki bozulmayı ve üretimdeki daralmayı rakamlarla ortaya koydu.

SANAYİCİ İŞÇİ ÇIKARIYOR, ÜRETİM KÜÇÜLÜYOR

Geçen yılın aynı ayına göre toplam ücretli çalışan sayısı yüzde 1,3 oranında bir artışla 15 milyon 501 bin 511 kişiye yükseldi. Türkiye’nin ihracat ve üretim gücü olan sanayi sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,2 oranında azaldı. Bu veriye göre, sanayideki her 100 çalışandan 3’ü bir yıl içinde işini kaybetti ya da yeri doldurulmadı.

İNŞAAT VE HİZMETLE AYAKTA DURMAYA ÇALIŞAN TABLO

Sanayideki erimeye karşılık, istihdam rakamlarını inşaat ve hizmet sektörleri ayakta tuttu. Sektörel bazda yıllık değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Sanayi: %3,2 azalış

İnşaat: %4,5 artış

Ticaret-Hizmet: %3,3 artış

Bu tablo, Türkiye ekonomisinin üretimden ziyade inşaat ve tüketime dayalı hizmet sektörüyle yoluna devam etmeye çalıştığını, ancak kalıcı ve nitelikli istihdamın merkezi olan sanayiden uzaklaştığını gösteriyor.

AYLIK ARTIŞ SINIRLI KALDI

Ocak ayı ile kıyaslandığında, şubat ayında toplam ücretli çalışan sayısı yalnızca yüzde 0,4 artabildi. Aylık bazda sanayi sektörü yüzde 0,1 ile yerinde sayarken, inşaatta yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5’lik sınırlı bir yükseliş kaydedildi.