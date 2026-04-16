Üretimin kalbinde istihdam eridi

Üretimin kalbinde istihdam eridi
TÜİK, ücretli çalışan verilerini açıkladı. Toplam çalışan sayısı kağıt üzerinde artsa da sanayi sektöründen imdat çığlığı yükseliyor. Sanayide çalışan sayısı bir yılda yüzde 3,2 azalırken, ekonominin taşıyıcı kolonu olan üretimde istihdam kan kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine dair ücretli çalışan istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerini kapsayan veriler, istihdamın yapısındaki bozulmayı ve üretimdeki daralmayı rakamlarla ortaya koydu.

SANAYİCİ İŞÇİ ÇIKARIYOR, ÜRETİM KÜÇÜLÜYOR

2022/05/05/imalat-sanayi-gerileme.jpg

Geçen yılın aynı ayına göre toplam ücretli çalışan sayısı yüzde 1,3 oranında bir artışla 15 milyon 501 bin 511 kişiye yükseldi. Türkiye’nin ihracat ve üretim gücü olan sanayi sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,2 oranında azaldı. Bu veriye göre, sanayideki her 100 çalışandan 3’ü bir yıl içinde işini kaybetti ya da yeri doldurulmadı.

İNŞAAT VE HİZMETLE AYAKTA DURMAYA ÇALIŞAN TABLO

Sanayideki erimeye karşılık, istihdam rakamlarını inşaat ve hizmet sektörleri ayakta tuttu. Sektörel bazda yıllık değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Sanayi: %3,2 azalış

İnşaat: %4,5 artış

Ticaret-Hizmet: %3,3 artış

Bu tablo, Türkiye ekonomisinin üretimden ziyade inşaat ve tüketime dayalı hizmet sektörüyle yoluna devam etmeye çalıştığını, ancak kalıcı ve nitelikli istihdamın merkezi olan sanayiden uzaklaştığını gösteriyor.

AYLIK ARTIŞ SINIRLI KALDI

2025/07/25/sanayi-devi-iflas-etti-mahkeme-konkordatoyu-reddetti-4.jpg

Ocak ayı ile kıyaslandığında, şubat ayında toplam ücretli çalışan sayısı yalnızca yüzde 0,4 artabildi. Aylık bazda sanayi sektörü yüzde 0,1 ile yerinde sayarken, inşaatta yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5’lik sınırlı bir yükseliş kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ekonomi
Z kuşağı büyük çoğunlukla bu üç mesleği tercih ediyor:
Z kuşağı büyük çoğunlukla bu üç mesleği tercih ediyor:
Rapor yayımlandı: Gümüşe hücum var
Rapor yayımlandı: Gümüşe hücum var
Burgan Bank'ta üst düzey atama: Elçin Kitapçı getirildi
Burgan Bank'ta üst düzey atama: Elçin Kitapçı getirildi