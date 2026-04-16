Merkez Bankası'ndan faiz mesajı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Washington’da düzenlenen prestijli forumda kürsüye çıkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, para politikasının geleceğine dair kritik bir "temkin" mesajı verdi.

Karahan, her ekonomik sarsıntının ardından hızlı ve sert kararlar almanın her zaman doğru sonuç vermeyeceğini söyledi.

"HER ARZ ŞOKU MÜDAHALE GEREKTİRMEZ"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Karahan, özellikle üretim ve tedarik kaynaklı maliyet artışlarına (arz şoku) karşı otomatik bir sıkılaşma ya da faiz artışı refleksinin yanlış olabileceğini vurguladı.

Karahan’ın "Her arz şoku para politikası müdahalesi gerektirmez" çıkışı, piyasalarda bankanın bir süre "bekle-gör" politikası izleyeceği şeklinde yorumlandı.

SIKILAŞMA EKONOMİYİ VURUR MU?

Açıklamasında arz şoklarına karşı alınacak ani kararların risklerine değinen Karahan, şu ifadeleri kullandı:

“Sıkılaşmaya gitmek ekonomik aktiviteyi gereksiz yere zayıflatabilir ve enflasyonun maliyetini artırabilir.”

Politika yapıcıların dengeli bir tutum sergilemesi gerektiğini belirten Karahan, aşırı sıkılaşmanın ekonomide durgunluğa yol açabileceği uyarısında bulundu.