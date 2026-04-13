Merkez Bankası rekor zarar açıkladı, usta ekonomist nedenini söyledi

Yayınlanma:
Merkez Bankası'nın açıkladığı devasa zararı analiz eden Ekonomist Mahfi Eğilmez, uyardı: "Bu bir bilanço kalemi değil, izlenen politikaların aynasıdır." Eğilmez'e göre 2,6 trilyon liralık birikimli zarar, KKM'den negatif reel faize kadar uzanan hatalar zincirinin sonucu olarak ortaya çıktı. İşte Eğilmez'in analizi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren 94. hesap dönemine ilişkin yıllık bilançosu, Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

Yayımlanan veriler, bankanın finansal yapısındaki devasa bozulmayı rakamlarla ortaya koydu.

Resmi rakamlara göre, bankanın 2025 dönemi zararı tam olarak 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira olarak kayıtlara geçti.

"POLİTİK TERCİHLERİN FATURASI"

Hazine eski Müsteşarı Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi web sitesinde yayımladığı analizinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mali yapısındaki bozulmayı "politik tercihlerin faturası" olarak tanımladı.

Eğilmez, zararın sadece teknik bir konu olmadığını, toplumsal bir bedeli olduğunu vurguladı.

2,6 TRİLYONLUK 'ÖYKÜ': NASIL BU HALE GELDİK?

Eğilmez, Merkez Bankası’nın üç yıllık birikimli zararının arkasındaki temel nedenleri şu başlıklarla sıraladı:

Negatif Reel Faiz ve KKM Tuzağı: Faizlerin enflasyonun altında tutulmasıyla Türk Lirası değer kaybetti. Bu kaybı durdurmak için icat edilen Kur Korumalı Mevduat (KKM), kur yükseldikçe Merkez Bankası'na devasa yükler bindirdi.

Faiz Makası Zararı: Merkez Bankası, sıkılaşma politikası gereği piyasadan yüksek faizle TL çekiyor. Ancak elindeki varlıkların getirisi düşük kaldığı için aradaki "faiz farkı" doğrudan zarar olarak yazılıyor.

Maliyetli Rezerv Yönetimi: Swaplar (takas) ve dış kaynaklı işlemlerle rezervleri "makyajlamak" kısa vadede iyi görünse de, uzun vadede bilançoyu kırılganlaştırdı.

"MERKEZ BANKASI BATMAZ AMA ENFLASYON PATLAR"

Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın anonim şirket olsa da para basma yetkisi nedeniyle batmayacağını hatırlatarak asıl tehlikeye dikkat çekti:

"Zararın dolaysız etkisi enflasyonun yükselmesi olur. Ayrıca kâr olmadığı için Hazine'ye para aktarılamaz, bu da bütçe finansmanını zorlaştırır ve ek maliyetlere (yeni borçlanmalara) yol açar."

'KISA VADELİ MUCİZELERİN' AĞIR FATURASI

Eğilmez analizini, şu cümleyle bitirdi:

"Unutmamak gerekir: Kısa vadeli mucize çözümler, uzun vadede daha ağır faturalar olarak geri döner."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

