Merkez Bankası tarihinin en büyük zararını açıkladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika verisi... TCMB, 2025 yılı bilançosunda 1 trilyon liranın üzerinde rekor bir zarar açıkladı. Bu, Merkez Bankası'nın bugüne kadar açıkladığı en büyük zarar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren 94. hesap dönemine ilişkin yıllık bilançosu, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak ilan edildi.

Yayımlanan veriler, bankanın finansal yapısındaki devasa bozulmayı rakamlarla ortaya koydu. 2025 yılı sonu itibarıyla TCMB’nin aktif toplamı 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira seviyesine ulaştı.

BİR YILLIK ZARAR 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Resmi rakamlara göre, bankanın 2025 dönemi zararı tam olarak 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira olarak kayıtlara geçti.

Milyonların alım gücünün eridiği bir dönemde açıklanan bu rekor zarar, bankanın ihtiyat akçesi tutarının ise sadece 334 milyon 168 bin 579 lirada kalmasıyla tezat oluşturdu. Öte yandan aynı dönemde bankanın elinde bulundurduğu altın mevcudu, 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 lira olarak açıklandı.

SON YILLLARA AİT BİLANÇO

Merkez Bankası'nın son 4 yıla ilişkin kar-zarar tablosu şu şekilde:

2025: 1 trilyon 64 milyar 875 milyon TL zarar
2024: 700 milyar 354 milyon TL zarar
2023: 818,2 milyar TL zarar
2022: 72 milyar TL kar

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

