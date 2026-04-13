Ekonominin 'Kara rapor'u açıklandı: Türkiye alarmda!

Yayınlanma:
Dünya genelinde iflas hızları yavaşlarken Türkiye’de tam tersi bir tablo hakim. 2025 yılında Türkiye'de şirket iflasları yüzde 29 artarak küresel ortalamayı dörde katladı. İnşaat ve perakende sektörleri "yüksek faiz" kurbanı oldu.

CRIF grubu bünyesindeki Dun & Bradstreet, ekonomi dünyasında "kara rapor" olarak bilinen 2025 Küresel İflas Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre, küresel ekonomi bir "normalleşme" sürecine girmeye çalışırken, Türkiye’de finansal koşulların ağırlığı şirketleri birer birer devre dışı bırakıyor.

TÜRKİYE NEGATİF AYRIŞTI: 573 ŞİRKET BATTI

Rapora göre Türkiye, 2025 yılını iflaslarda yaşanan yüzde 29’luk artışla kapattı. CRIF İzleme Servisi'nin Ticaret Sicil Gazetesi verilerine dayanarak hazırladığı analize göre, geçen yıl toplamda 573 şirket resmen iflas etti.

Neden Türkiye bu kadar kötü etkilendi?

Yüksek Reel Faiz: Şirketlerin borç yükü katlanılamaz seviyeye ulaştı.

Kredi Erişimi: Bankaların kredi musluklarını kısması, özellikle nakit akışı bozulan KOBİ'leri vurdu.

Sıkı Finansal Koşullar: İç talepteki yavaşlama perakende sektörünü nefessiz bıraktı.

KÜRESEL LİGDE 'İFLAS' SIRALAMASI

Dünya genelinde incelenen 45 ülkeden 28'inde iflaslar arttı. Listenin zirvesinde ekonomik krizle boğuşan Arjantin yer alırken, Türkiye de üst sıralardaki yerini korudu.

Ülkeİflas Artış Oranı (2025)
Arjantin%65
Yunanistan%49
Hong Kong%45
İsviçre%41
TÜRKİYE%29
ABD%26

HANGİ SEKTÖRLER 'ALARM' VERİYOR?

Raporda, iflas baskısının belirli sektörlerde yoğunlaştığı ve bu durumun 2026'da da süreceği uyarısı yapıldı:

İnşaat: Yüksek proje maliyetleri ve finansman zorluğu nedeniyle projeler durma noktasında.

Perakende ve Konaklama: Tüketicinin alım gücünün düşmesi ve artan operasyonel (kira, maaş, enerji) maliyetler bu sektörleri eritiyor.

Hizmet Sektörü: Talep hassasiyeti nedeniyle maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamayan işletmeler kapanıyor.

2026 UYARISI: RİSKLER DERİNLEŞEBİLİR

Dun & Bradstreet Baş Ekonomisti Dr. Arun Singh, 2025’teki "yavaşlamanın" aldatıcı olabileceğini belirterek 2026 için uyardı:

"Jeopolitik gerilimlerin (Hürmüz Boğazı ablukası vb.) derinleşmesi, ticaret yollarını aksatabilir ve tedarik zinciri istikrarını bozabilir. Özellikle borçluluk seviyesi yüksek şirketlerin refinansman baskısıyla karşı karşıya kalması, finansal sıkıntı riskini artıracaktır."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

