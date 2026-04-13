Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Savaş dibimizdeyken konuşulan dört senaryo

Merkez Bankası’nın 22 Nisan’daki faiz kararı öncesinde, piyasaların odağında hem iç ekonomik dengeler hem de bölgedeki gerilimin yaratabileceği yeni riskler var. Özellikle enerji fiyatlarında yaşanabilecek olası artışın enflasyon ve geçim maliyeti üzerindeki baskıyı büyütebileceği değerlendirilirken Merkez'in olası kararı için 4 senaryo ortaya çıktı.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası’nın 22 Nisan’daki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin olası adımları dört ayrı senaryo üzerinden değerlendirdi. Aktaş, İran ile ABD arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmamasının piyasalar üzerindeki baskıyı artırabileceğini, bunun da Türkiye’de faiz ve enflasyon görünümünü yeniden zorlayabileceğini belirtti.

Aktaş, ateşkes sonrası kısa süreli rahatlamanın hızla sona erdiğine dikkat çekerek, “Tüm dünya gibi Türkiye de ateşkesten sonra soluklanmıştı ki, bu soluklanma çok kısa süreli oldu” dedi. Aktaş'a göre yeniden artabilecek petrol ve enerji fiyatları, akaryakıt üzerinden hem maliyetleri yükseltecek hem de vatandaşın geçim yükünü ağırlaştıracak.

EN ZAYIF İHTİMAL: EKONOMİK İNTİHAR

Aktaş’ın ilk senaryosu, politika faizine dokunulmadan fonlamanın gecelik kanaldan haftalığa kaydırılması. Ancak Aktaş bu ihtimali açık biçimde dışladı: "Çünkü bu, halen fiilen yüzde 40 olan faizin yüzde 37’ye indirilmesi olur ki, bu bir ekonomik intihardır"

İkinci senaryoda ise Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutuyor ve fonlamaya gecelik kanaldan devam ediyor. Bu durumda mevcut tablo korunmuş oluyor. Aktaş, bu seçeneğin teknik olarak mümkün olduğunu ancak asıl ağırlığın daha farklı bir senaryoda toplandığını vurguladı.

EN GÜÇLÜ SENARYO

Aktaş'a göre en güçlü ihtimal, Merkez Bankası’nın tüm faizleri üçer puan artırması. Bu senaryoda haftalık repo ihale faizi yüzde 40’a, gecelik fonlama faizi ise yüzde 43’e çıkıyor. Ardından fonlama yeniden haftalık repo kanalına kaydırılabiliyor ya da gecelik borç verme kanalı sürdürülerek fiili faiz daha da yukarı taşınabiliyor.

Aktaş bu tablo için, “Olabilecek en ağırlıklı senaryo, üçüncü senaryo ve bunun ilk bölümüdür, yani faizin 3’er puan artırılması ve fonlamanın haftalıktan yapılmasıdır” ifadesini kullandı.

PEKİ SAVAŞ DERİNLEŞİRSE? İŞTE DÖRDÜNCÜ SENARYO

Dördüncü senaryoda ise bölgedeki çatışmanın daha da şiddetlenmesi var. Aktaş, bu durumda Merkez Bankası’nın dört puan ya da daha yüksek bir artış yapabileceği söyledi. . Aktaş, savaşın derinleşmesi hâlinde daha sert bir sıkılaşmanın gündeme gelebileceğini belirtip, “Ama savaş daha da şiddetlenirse dördüncü senaryo gündeme gelecektir” diyor.

