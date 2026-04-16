Dev sigorta şirketinin yetkileri durduruldu

Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik darboğaz, bu kez sigorta sektöründe bir şirketin daha havlu atmasına neden oldu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Magdeburger Sigorta AŞ’nin mali yapısındaki bozulmanın düzeltilememesi üzerine sert tedbirler içeren bir karara imza attı.

MALİ ZAFİYET GİDERİLEMEDİ, YETKİLER DURDURULDU

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu şirketin bir süredir "yakın izleme" altında tutulduğu ve kademeli olarak uyarıldığı belirtildi. Ancak tüm bu sürece rağmen Magdeburger Sigorta, sermaye yeterlilik koşullarını yerine getiremedi. Bunun sonucunda şirket;

Tüm branşlarda (kasko, trafik, sağlık, konut vb.) yeni poliçe düzenleme,

Mevcut süresi dolan poliçeleri yenileme yetkilerini kaybetti.

Bu yasak, şirket gerekli mali şartları ve sermaye artışını sağlayana kadar geçici olarak uygulanacak.

MEVCUT POLİÇESİ OLANLAR DİKKAT

Hali hazırda bu şirketten poliçesi olan tüketiciler için ise bir "güvence" açıklaması yapıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), alınan kararın mevcut hakları ortadan kaldırmayacağını iddia etti.

Şirketin daha önce düzenlediği poliçeler kapsamında, özellikle hasar ödemeleri başta olmak üzere tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli gözetim tedbirlerinin alındığı savunuldu.

Sigorta sektöründe güven ve istikrarın korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak için denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.