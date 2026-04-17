Otobüs biletlerine bayram öncesi zam yolda

Otobüs biletlerine bayram öncesi zam yolda
Ulaşımda yeni zam yolda... Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Yıldırım, bayram öncesi otobüs bilet fiyatlarına yüzde 20 zam olabileceğini açıkladı.

Otobüs yolculuklarında fiyat artışları gündemde. Artan maliyetler karşısında ikramların artık ücretli yapıldığı öne haberleri gündemde yer tutarken sektörden açıklama geldi.

BAYRAM ÖNCESİ ZAM HABERİ

Ayrıca zam sinyali de verildi. Gazeteci Olcay Aydilek sektörden aldığı haberi iletti. Aydilek şunları kaydetti:

"Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Yıldırım ile konuştuk. Kurban bayramı öncesinde bilet fiyatlarında yüzde 20 artış olabileceğini söyledi."

İKRAMIN KALDIRILDIĞINI DOĞRULADI

Son günlerde gündeme gelen ikram konusuna ilişkin ise Yıldırım iddiaları doğruladu.

Yıldırım, Türkiye’de 360 dolayında otobüs firması bulunduğunu, bazılarının ikramları kaldırmayı planladığını vurguladı. Bu uygulamaya geçen firmaların ikram olarak sadece su verdiğini açıkladı.

İkramların kaldırıldığı haberleri sosyal medyada tepki toplamıştı. Birçok kişi bu uygulamanın geleneksel olduğunu ve insanların hafızasında yer edindiğini kaldırılmasının doğru olmayacağını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Sektör ise artan maliyetlerin kararda etkili olduğunu vurguluyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
