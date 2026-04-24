EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı: 12 milyon kullanıcı akıllı sayaca geçirilecek

Antalya'da düzenlenen Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi’nin açılışında konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektörünün bugününe ve geleceğine dair rakamlar paylaştı.

Yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlayan piyasanın "adil ve öngörülebilir" olması gerektiğini savunan Yılmaz, kurumun 25 yıllık kültürüyle sadece bugünü değil, yarını da planladığını iddia etti.

Yılmaz’ın açıklamalarında öne çıkan en kritik başlıklar, teknolojik dönüşüm ve yenilenebilir enerji yatırımları oldu.

12 MİLYON KULLANICIYA AKILLI SAYAÇ

Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) kapsamında yerli yazılım ve donanımların testlerinin tamamlandığını müjdeleyen Yılmaz, 2026 ve 2027 yıllarında yaklaşık 2,8 milyon PRO tipi akıllı sayacın kurulacağını bildirdi. Bu sistemle birlikte:

UZAKTAN TAKİP: Yaklaşık 12 milyon kullanıcının sayacı uzaktan haberleşebilir hale gelecek.

TEKNİK TAKİP: Ek olarak 15 milyon kullanıcının şebeke kalitesi anlık izlenecek.

BEDAVA SÖZÜ: EPDK Başkanı, bu süreçte halktan herhangi bir ek ücret alınmayacağını özellikle vurguladı.

ELEKTRİKTE 41,2 MİLYAR DOLARLIK DEV PAZAR

Başkan Yılmaz, elektrik piyasasının geldiği noktayı şu teknik verilerle özetledi:

125 bin megavat (MW) kapasite aşıldı.

Yıllık 355 teravatsaat (TWh) elektrik üretimi gerçekleşiyor.

2 bin 667 lisanslı şirket faaliyet gösteriyor.

Sadece bu alanda 150 binden fazla kişi çalışıyor.

YATIRIM BÜTÇESİ 1,5 KATINA ÇIKTI: 776 MİLYAR LİRA

2026-2030 tarife dönemine ilişkin planları açıklayan Yılmaz, elektrik dağıtım yatırımlarının reel olarak 1,5 kat artırılarak 776 milyar liraya, planlı bakım bütçesinin ise 2,1 kat artışla 189 milyar liraya çıkarıldığını söyledi. Yerli yazılım kullanan dağıtım şirketlerine ise WACC (Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti) oranında yüzde 5 artış sağlanarak yerlilik teşvik edilecek.

DEPOLAMADA 52 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Türkiye’nin enerji ithalatı yükünü hafifletmek için depolamalı tesislerin hayati olduğunu belirten Yılmaz, şu bilgileri verdi:

33 bin megavat (MW) kapasite tahsis edildi.

2 bin 100 megavatlık kısımda inşaat başladı, 208 megavatlık kısım işletmeye geçti.

Bu yatırımlar 10 yıl içinde tamamlanırsa, 52 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilecek. Şu an sahada 2 milyar dolarlık yatırım sürerken, 35 milyar dolarlık proje onay bekliyor.

DOĞALGAZ VE PETROLDE BÖLGESEL MERKEZ HEDEFİ

Petrol piyasasının 66 milyar dolarlık hacmiyle 34 milyon tonun üzerinde akaryakıt sunduğunu belirten Yılmaz, doğalgazda ise 81 ilde 23 milyon aboneye ulaşıldığını kaydetti. Doğalgaz piyasasının 30 milyar dolar büyüklüğe ve 250 bin kilometre şebeke uzunluğuna ulaştığını ekledi.