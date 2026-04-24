Merkez Bankası'nda kritik gün: Tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 94. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 27 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirileceğini duyurdu. Ankara'daki İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak olan toplantı, aynı zamanda "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) üzerinden dijital ortamda da takip edilebilecek.

Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan sistem sayesinde pay sahipleri; oylamalara katılabilecek, soru sorabilecek ve önerge iletebilecek. Ancak dijital kaydı olan ortaklar, toplantıya fiziki olarak katılım sağlayamayacak.

MASADA 2025 BİLANÇOSU VE KOLTUK SEÇİMİ VAR

Genel kurulun gündemi oldukça yoğun. Toplantıda görüşülecek ve karara bağlanacak ana başlıklar şunlar:

RAPORLAR VE İBRALAR

Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu’nun 2025 yılına ait faaliyet raporları görüşülecek. 2025 yılına ait bilanço ile kâr ve zarar hesabı onaya sunulacak. Ayrıca meclis üyeleri ve denetleme kurulunun ibraları oylanacak.

KRİTİK SEÇİMLER

Banka Meclisi’nin 30 Nisan 2026 tarihinde görev süresi dolacak olan 2 üyeliği ile Denetleme Kurulu’nun yine aynı tarihte boşalacak 1 üyeliği için seçim gerçekleştirilecek.