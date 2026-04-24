Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin ülke notu görünümünü "Durağan"a çekmesinin ardından, Türkiye Varlık Fonu’nun "Pozitif" olan not görünümünü de aşağı çekerek "Durağan" seviyesine indirdi.

Uluslararası finans çevrelerinin yakından takip ettiği Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını "BB-" seviyesinde sabit tutarken, geleceğe dair beklentiyi ifade eden not görünümünü "Pozitif"ten "Durağan"a revize etti.

Takvimi bile beklemedi: Türkiye'nin kredi notu pozitiften durağana çevrildiTakvimi bile beklemedi: Türkiye'nin kredi notu pozitiften durağana çevrildi

Raporun detaylarına göre; bu karar bağımsız bir gelişme değil, 10 Nisan 2026 tarihinde Türkiye’nin ülke kredi notu görünümünün "Durağan"a çekilmesinin doğrudan bir sonucu. Fitch, kamuya göbekten bağlı bir yapı olan TVF’nin kaderini, ülkenin genel ekonomik tablosuyla eşitledi.

KAMU DESTEĞİ "NEREDEYSE KESİN" AMA RİSKLER ARTIYOR

Fitch, TVF’nin notunu ülke notuyla aynı seviyede tutmasının gerekçesi olarak, olağanüstü bir durumda devletin fona destek verme ihtimalinin "neredeyse kesin" olmasını gösterdi. Kuruluşun analizinde şu detaylar öne çıktı:

SİSTEMİK RİSK: Fonun zora girmesi durumunda "bulaşma riski" ve kamu politikalarındaki rolü "çok güçlü" olarak değerlendirildi.

BAĞIMSIZ PROFİL: TVF’nin kendi başına sahip olduğu kredi profili (b+) seviyesinde teyit edildi ancak ülke notundaki gerileme, fonun pozitif ivmesini de kırmış oldu.

SAVAŞ VE REZERV KAYBI KARARDA ETKİLİ OLDU

Fitch’in bu revizyonunun arka planında, 28 Şubat’ta başlayan İran Savaşı sonrası Türkiye’nin döviz rezervlerinde yaşanan yaklaşık 50 milyar dolarlık sert düşüş ve artan dış kırılganlıklar yer alıyor.

İran savaşının Türkiye ekonomisine etkisi açıklandıİran savaşının Türkiye ekonomisine etkisi açıklandı

Ülke notu görünümünün durağana çekilmesine neden olan bu riskler; TVF gibi bünyesinde dev kamu şirketlerini barındıran yapının da borçlanma maliyetlerini ve güven endeksini doğrudan etkiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Ekonomi
Halk karamsar: Beklenti fırladı
Halk karamsar: Beklenti fırladı
Kurban Bayramı önlemleri: Cezalar ağır!
Kurban Bayramı önlemleri: Cezalar ağır!
İşler kesattı: Taksiciler otelcilerle görüştü
İşler kesattı: Taksiciler otelcilerle görüştü