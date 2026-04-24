Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun notunu düşürdü

Uluslararası finans çevrelerinin yakından takip ettiği Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını "BB-" seviyesinde sabit tutarken, geleceğe dair beklentiyi ifade eden not görünümünü "Pozitif"ten "Durağan"a revize etti.

Takvimi bile beklemedi: Türkiye'nin kredi notu pozitiften durağana çevrildi

Raporun detaylarına göre; bu karar bağımsız bir gelişme değil, 10 Nisan 2026 tarihinde Türkiye’nin ülke kredi notu görünümünün "Durağan"a çekilmesinin doğrudan bir sonucu. Fitch, kamuya göbekten bağlı bir yapı olan TVF’nin kaderini, ülkenin genel ekonomik tablosuyla eşitledi.

KAMU DESTEĞİ "NEREDEYSE KESİN" AMA RİSKLER ARTIYOR

Fitch, TVF’nin notunu ülke notuyla aynı seviyede tutmasının gerekçesi olarak, olağanüstü bir durumda devletin fona destek verme ihtimalinin "neredeyse kesin" olmasını gösterdi. Kuruluşun analizinde şu detaylar öne çıktı:

SİSTEMİK RİSK: Fonun zora girmesi durumunda "bulaşma riski" ve kamu politikalarındaki rolü "çok güçlü" olarak değerlendirildi.

BAĞIMSIZ PROFİL: TVF’nin kendi başına sahip olduğu kredi profili (b+) seviyesinde teyit edildi ancak ülke notundaki gerileme, fonun pozitif ivmesini de kırmış oldu.

SAVAŞ VE REZERV KAYBI KARARDA ETKİLİ OLDU

Fitch’in bu revizyonunun arka planında, 28 Şubat’ta başlayan İran Savaşı sonrası Türkiye’nin döviz rezervlerinde yaşanan yaklaşık 50 milyar dolarlık sert düşüş ve artan dış kırılganlıklar yer alıyor.

Ülke notu görünümünün durağana çekilmesine neden olan bu riskler; TVF gibi bünyesinde dev kamu şirketlerini barındıran yapının da borçlanma maliyetlerini ve güven endeksini doğrudan etkiliyor.