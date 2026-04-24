İşler kesattı: Taksiciler otelcilerle görüştü

Son zamanlarda hem fiyat politikası ve hayat pahalılığı hem de vergi yükü taksicilerin işlerini bıçak gibi keserken dikkat çeken bir görüşme yapıldı. Taksiciler, turistlerden komisyon alarak korsan taksi ayarlayan otel çalışanlarıyla ilgili otelciler birliğiyle masaya oturdu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, otel önlerinde turistleri VIP araçlara ve havalimanı taksilerine yönlendirerek komisyon alan bellboy’lara (bagaj taşıma görevlileri) karşı harekete geçti.

Dalcı, konuyu çözüme kavuşturmak amacıyla Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) Başkanı Müberra Eresin ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile üst üste görüşmeler gerçekleştirdi.

Sektörün yıllardır kanayan yarası olan ve halk arasında "hanutçuluk" olarak bilinen sistemin, son dönemde özellikle VIP taşımacılık yapan araçlar üzerinden büyümesi, sarı taksi esnafını iş kaybı tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Sarı taksilerin ise özellikle havalimanı yolcularından fahiş fiyat istemesi, bu alanda boşluk yarattı.

"HANUTÇULUK" ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ: ARTIK VIP ARAÇLAR DEVREDE

Eskiden sadece taksiler ile oteller arasında dönen bu komisyon çarkı, günümüzde VIP lüks araçların devreye girmesiyle boyut atladı. NTV'nin haberine göre 'Bellboy’ların, otel müşterilerini daha yüksek kazanç sağladıkları VIP araçlara yönlendirdiği iddia ediliyor.

TUROB Başkanı Müberra Eresin ile görüşen İsmet Dalcı, otel çalışanlarının korsan taşımacılığı özendirmesine karşı ortak çalışma kararı aldıklarını duyurdu. Ancak bu sistemin tamamen ortadan kalkması zor; çünkü taksiciler, korsanla rekabet edebilmek için kendileri de bellboy’lara komisyon ödemeye devam edebilir.

HAVALİMANI TAKSİLERİNE DE SINIRLAMA GELİYOR

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile de mutabakata varan Dalcı, havalimanı taksilerinin şehir içindeki otellerden komisyon vererek müşteri toplamasının önüne geçileceğini belirtti. Ayrıca, şehir içinden gelip kural dışı bir şekilde havalimanlarından müşteri alan şehir içi taksileri için de sert önlemler alınacağı açıklandı.

TAKSİCİLER DE OTELCİDEN KOMİSYON ALIYORDU

İlginç bir detay ise bu sistemin geçmişine dayanıyor. 1990-2000’li yıllarda, internetin olmadığı dönemlerde taksiciler havalimanından aldıkları turistleri, kendilerine komisyon ödeyen otellere götürüyor ve turistin konaklama süresine göre pay alıyordu.

Teknolojinin gelişmesiyle bu sistem bitmişti ancak bugün "roller değişti" ve otel çalışanları taksicilerden veya VIP araçlardan pay ister hale geldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

