Taksiciler İstanbul'da eylem yaptı

İstanbul'da sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. "Korsan taşımacılık" faaliyetlerinin arttığını ve denetimlerin yetersiz kaldığını savunan taksi şoförleri, eylem yaptı. Kentin farklı noktalarından yola çıkan yüzlerce taksi, oluşturdukları uzun konvoylarla Yenikapı Etkinlik Alanı'na çıkarma yaptı.

"DEVLET VE ADALET GEREĞİNİ YAPMALI"

Meydanda toplanan kalabalık, açtıkları pankart ve dövizlerle tepkilerini dile getirdi. Grubun sözcülüğünü yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yaklaşık 3 yıldır sürdürdükleri hukuk mücadelesine dikkat çekerek yetkililere seslendi.

Taksiciler TAG sürücüsüne dehşeti yaşattı! "6 aylık bebeğim var mecburum" dedi dinlemediler

Aksu, mağdur olduklarını söyledi:

"Korsana hayır. Her türlü mesleğin korsanına karşıyız. Artık devletimiz, adaletimiz gereğini yapmalı. Biz, ticari taksi esnafı olarak devletimizin bütün kanun, yönetmenlik, yönerge ve yükümlülüklerine uygun olarak çalışan bir esnaf grubuyuz. Artık emeğimiz, ekmeğimiz yok oluyor. Burada sesimizi duyurmak, 'Korsana hayır' için buradayız."

KRİTİK TARİH: 19 ARALIK

Taksicilerin hedefinde ise "dijital korsan" olarak adlandırdıkları uygulama tabanlı taşımacılık modelleri vardı. Yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatan Aksu, 19 Aralık Cuma günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülecek davayı işaret etti. Aksu, bu duruşmanın bir milat olmasını beklediklerini belirterek "adalet" vurgusu yaptı.