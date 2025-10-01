Taksiciler TAG sürücüsüne dehşeti yaşattı! "6 aylık bebeğim var mecburum" dedi dinlemediler

Sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken görüntülere göre, bir grup taksici, uygulama üzerinden çağırdıkları TAG sürücüsünün yolunu kesti. Sürücünün aracının anahtarını zorla alan (gasp eden) taksicilerin, TAG sürücüsüne yönelik baskı kurduğu görüldü. Kaydedilen diyaloglarda, taksicilerin "Ne yapalım kıralım mı kafanı gözünü? Patlatalım mı arabanı?" şeklinde tehditler savurduğu duyuldu.

"6 AYLIK BEBEĞİM VAR MECBURUM"

Taksicilerin tehditleri ve baskısı karşısında çaresiz kaldığı görülen TAG sürücüsü ise ekonomik zorluklarını ve ailesini gerekçe göstererek durumu açıklamaya çalıştı. TAG sürücüsünün, "6 aylık bebeğim var işten çıkardılar mecburum, evime gidelim çocuğumu görün" dediği anlar görüntülere yansıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada hızla yayılması, kamuoyunda büyük bir tepki topladı. Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından yetkili makamlar tarafından olaya karışan taksicilerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.