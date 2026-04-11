Takvimi bile beklemedi: Türkiye'nin kredi notu pozitiften durağana çevrildi

Yayınlanma:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notu görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çevirdi. Kuruluş, takvim dışı yaptığı bu kritik hamlenin ana gerekçesi olarak, savaş sürecinde döviz rezervlerinde yaşanan sert düşüşü ve enflasyon risklerini gösterdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin merakla beklenen değerlendirmesini yayımladı.

Kuruluş, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, daha önce "pozitif" olan kredi notu görünümünü "durağan" seviyesine güncelledi.

TAKVİM DIŞI 'ACİL' GÜNCELLEME

2023/09/11/fitch.jpeg

Fitch, normal şartlarda planlı değerlendirme tarihini beklemesi gerekirken, mevcut düzenlemelerin bir ülkenin kredi görünümünde ani ve önemli değişikliklerin yaşanması halinde buna imkan tanıdığını belirterek değerlendirmesini olağan takvimin dışında açıkladı. Bir sonraki planlı gözden geçirme tarihinin ise 17 Temmuz 2026 olduğu bildirildi.

GEREKÇE: REZERVLERDEKİ BELİRGİN DÜŞÜŞ

Görünüm revizyonunun temel nedeni olarak İran savaşının başlamasından bu yana Türkiye'nin döviz rezervlerinde yaşanan belirgin kayıplar öne çıkarıldı. Açıklamada şu detaylara yer verildi:

Döviz Müdahalesi: TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Türk lirasını desteklemek amacıyla piyasaya 50 milyar doların üzerinde döviz sattığı belirtildi.

Savaş Riski: Savaşın uzaması halinde dış borç ödemeleri ve enflasyon görünümünde daha fazla bozulma yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Enerji Bağımlılığı: Türkiye'nin enerji ithalatına olan yüksek bağımlılığının bu riskleri artıran temel unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

PROFİLİ DESTEKLEYEN VE BASKI ALTINA ALAN UNSURLAR

Destekleyen UnsurlarBaskı Oluşturan Faktörler
Güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapıKronikleşen yüksek enflasyon
Görece düşük kamu borcuPara politikasına yönelik siyasi baskılar
Dış finansmana erişim kapasitesiTekrarlayan döviz krizi riskleri
Bankacılık sektörünün dayanıklılığıRezervlerin dış borca kıyasla sınırlı kalması

Kuruluş, kurumsal zayıflıkların da kredi notu üzerinde baskı oluşturmaya devam eden bir diğer faktör olduğunu kaydetti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

