İran savaşının Türkiye ekonomisine etkisi açıklandı

Hürmüz Boğazı’nın kapanması sonrası derinleşen enerji krizi, küresel ekonomiyi sarsarken Türkiye’nin ihracatı da yılın ilk çeyreğinde düşüş kaydetti. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ihracatta 3,1 oranında düşüş yaşandı.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz boğazın kapatılmasıyla birlikte uluslararası petrol sevkiyatında ciddi aksamalar meydana geldi. Bu durum, enerji fiyatlarında sert yükselişlere yol açarken birçok ülkenin ekonomik dengelerini de olumsuz etkiledi.

ABD-İran krizi petrolü harlayıp pompayı tehdit ediyorABD-İran krizi petrolü harlayıp pompayı tehdit ediyor

Petrol arzındaki daralma özellikle ithalata bağımlı ekonomiler üzerinde baskı oluştururken, küresel ticarette de yavaşlama sinyalleri güçleniyor. Enerji maliyetlerinin artması üretim ve lojistik giderlerini yükseltirken, bu gelişmelerin ihracat rakamlarına da yansıdığı görülüyor.

Türkiye’de de söz konusu kriz dış ticaret verilerine doğrudan etki etti. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, yılın ilk çeyreğinde ihracatta düşüş kaydedildi. Küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler ve bölgesel çatışmaların etkisiyle dış talepte zayıflama dikkat çekti.

İHRACATTA YÜZDE 3,1 AZALMA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "50 gündür devam eden Körfez savaşının olumsuz etkileri ve takvim etkisi nedenleriyle, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde ihracatımız yüzde 3,1 oranında azalışla 63 milyar 279 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Çalık Holding’in kurucusu yaşamını yitirdi
Çalık Holding’in kurucusu yaşamını yitirdi
