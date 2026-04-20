İran savaşının Türkiye ekonomisine etkisi açıklandı

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz boğazın kapatılmasıyla birlikte uluslararası petrol sevkiyatında ciddi aksamalar meydana geldi. Bu durum, enerji fiyatlarında sert yükselişlere yol açarken birçok ülkenin ekonomik dengelerini de olumsuz etkiledi.

ABD-İran krizi petrolü harlayıp pompayı tehdit ediyor

Petrol arzındaki daralma özellikle ithalata bağımlı ekonomiler üzerinde baskı oluştururken, küresel ticarette de yavaşlama sinyalleri güçleniyor. Enerji maliyetlerinin artması üretim ve lojistik giderlerini yükseltirken, bu gelişmelerin ihracat rakamlarına da yansıdığı görülüyor.

Türkiye’de de söz konusu kriz dış ticaret verilerine doğrudan etki etti. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, yılın ilk çeyreğinde ihracatta düşüş kaydedildi. Küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler ve bölgesel çatışmaların etkisiyle dış talepte zayıflama dikkat çekti.

İHRACATTA YÜZDE 3,1 AZALMA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "50 gündür devam eden Körfez savaşının olumsuz etkileri ve takvim etkisi nedenleriyle, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde ihracatımız yüzde 3,1 oranında azalışla 63 milyar 279 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.