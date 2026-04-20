ABD-İran krizi petrolü harlayıp pompayı tehdit ediyor
Akaryakıt fiyatlarında 16 Nisan'da pompaya yansıyan son indirimden beri değişiklik yaşanmadı. ABD'nin, İran kargo gemisini ele geçirmesinden sonra İran, karşılık vereceğini ve ateşkes görüşmelerine devam etmeyeceğini açıkladı. Gerilimin artmasıyla petrol fiyatlarında da artış gözlemlendi. Brent petrol 96 dolar civarında dengelendi. Gerilimin bedeli önümüzdeki günlerde pompaya yansıyabilir.
20 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,70 TL
|Motorin
|71,59 TL
|LPG
|34,99 TL
20 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,56 TL
|Motorin
|71,45 TL
|LPG
|34,39 TL
20 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,67 TL
|Motorin
|72,71 TL
|LPG
|34,87 TL
20 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,94 TL
|Motorin
|72,99 TL
|LPG
|34,79 TL
20 NİSAN 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 62,70 TL
İstanbul Anadolu: 62,56 TL
Ankara: 63,67 TL
İzmir: 63,94 TL
20 NİSAN 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 71,59 TL
İstanbul Anadolu: 71,45 TL
Ankara: 72,71 TL
İzmir: 72,99 TL
20 NİSAN 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 34,99 TL
İstanbul Anadolu: 34,39 TL
Ankara: 34,87 TL
İzmir: 34,79 TL
20 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.915,22 TL
Gram altın satış: 6.916,21 TL
20 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 115,32 TL
Gram gümüş satış: 115,41 TL
20 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,8595 TL
Dolar satış: 44,8784 TL
Euro alış: 52,7295 TL
Euro satış: 52,8622 TL
Sterlin alış: 60,5658 TL
Sterlin satış: 60,6470 TL
