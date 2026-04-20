Hürmüz gerginliği kripto piyasalarını da etkiledi

ABD ve İran arasında Hürmüz geriliminin tekrar gündeme gelmesi kripto piyasalarını da etkiledi. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 1,42 düşüşle 74 bin 367,28 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 2,43 oranında düşüşle 2 bin 273,87 dolardan işlem görüyor.

20 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $74.367,28 (%-1,42)
  • Ethereum (ETH): $2.273,87 (%-2,43)
  • Toplam piyasa değeri: 2,51 trilyon $
  • 24s toplam hacim: 33,21 milyar $
  • Saat: 09:25

20 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$74.367,28%-1,42$73.775,57$76.243,0933,21 milyar $
Ethereum (ETH)$2.273,87%-2,43$2.254,70$2.349,5417,34 milyar $

20 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
EDGE1,35 $+%10,11
JST$7,549.00+%9,40
币安人生$4,268.00+%7,64
CHZ4,283$+%5,71
ZRO1,60 $+%4,67

20 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
MON3,000$-%6,88
MNT6,107$-%6,52
HYPE41,02 $-%5,53
JUP1,680$-%5,24
ZEC306,69 $-%4,78

20 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.915,22 TL

Gram altın satış: 6.916,21 TL

İran restini çekti: Altında fırtına koptu

20 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 115,32 TL

Gram gümüş satış: 115,41 TL

Rüzgar döndü: Hürmüz krizi gümüşü de sarstı

20 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,8595 TL

Dolar satış: 44,8784 TL

Euro alış: 52,7295 TL

Euro satış: 52,8622 TL

Sterlin alış: 60,5658 TL

Sterlin satış: 60,6470 TL

Dövizde saatli bomba: Piyasalar İran'ın cevabını bekliyor

20 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62.70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

ABD-İran krizi petrolü harlayıp pompayı tehdit ediyor

20 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Borsa rekor puan sonrası düşüşle açıldı

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Ekonomi
Çalık Holding’in kurucusu yaşamını yitirdi
Çalık Holding’in kurucusu yaşamını yitirdi
İhracatta büyük düşüş! Savaş Türkiye ekonomisini de vurdu
İhracatta büyük düşüş! Savaş Türkiye ekonomisini de vurdu
İran savaşının Türkiye ekonomisine etkisi açıklandı
İran savaşının Türkiye ekonomisine etkisi açıklandı