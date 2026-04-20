Hürmüz gerginliği kripto piyasalarını da etkiledi

ABD ve İran arasında Hürmüz geriliminin tekrar gündeme gelmesi kripto piyasalarını da etkiledi. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 1,42 düşüşle 74 bin 367,28 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 2,43 oranında düşüşle 2 bin 273,87 dolardan işlem görüyor.