Hürmüz gerginliği kripto piyasalarını da etkiledi
ABD ve İran arasında Hürmüz geriliminin tekrar gündeme gelmesi kripto piyasalarını da etkiledi. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 1,42 düşüşle 74 bin 367,28 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 2,43 oranında düşüşle 2 bin 273,87 dolardan işlem görüyor.
20 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $74.367,28 (%-1,42)
- Ethereum (ETH): $2.273,87 (%-2,43)
- Toplam piyasa değeri: 2,51 trilyon $
- 24s toplam hacim: 33,21 milyar $
- Saat: 09:25
20 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$74.367,28
|%-1,42
|$73.775,57
|$76.243,09
|33,21 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.273,87
|%-2,43
|$2.254,70
|$2.349,54
|17,34 milyar $
20 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|EDGE
|1,35 $
|+%10,11
|JST
|$7,549.00
|+%9,40
|币安人生
|$4,268.00
|+%7,64
|CHZ
|4,283$
|+%5,71
|ZRO
|1,60 $
|+%4,67
20 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|MON
|3,000$
|-%6,88
|MNT
|6,107$
|-%6,52
|HYPE
|41,02 $
|-%5,53
|JUP
|1,680$
|-%5,24
|ZEC
|306,69 $
|-%4,78
20 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.915,22 TL
Gram altın satış: 6.916,21 TL
İran restini çekti: Altında fırtına koptu
20 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 115,32 TL
Gram gümüş satış: 115,41 TL
Rüzgar döndü: Hürmüz krizi gümüşü de sarstı
20 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,8595 TL
Dolar satış: 44,8784 TL
Euro alış: 52,7295 TL
Euro satış: 52,8622 TL
Sterlin alış: 60,5658 TL
Sterlin satış: 60,6470 TL
Dövizde saatli bomba: Piyasalar İran'ın cevabını bekliyor
20 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62.70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
ABD-İran krizi petrolü harlayıp pompayı tehdit ediyor
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir