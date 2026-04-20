Borsa rekor puan sonrası düşüşle açıldı
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde borsa 14 bin 600,15 puanı görüp rekor kırdıktan sonra haftayı 14 bin 587,93 puandan kapatmıştı. Bist 100 endeksi 20 Nisan haftasına yüzde 0,86 düşüşle 125,56 puan kaybederek 14 bin 462,37 puandan başladı.
20 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100: 14.462,37
- Değişim: %-0,86 (-125,56)
- Açılış: 14.462,37
- İşlem hacmi: 165 milyar TL
- Saat: 09:57
20 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ANELE
|38,28
|+10,00
|ZGYO
|32,34
|+10,00
|KARTN
|94,50
|+9,95
|PRDGS
|8,18
|+8,06
|TKNSA
|26,02
|+7,52
20 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|EDATA
|22,24
|-9,96
|FENER
|2,90
|-9,66
|GRNYO
|16,15
|-5,83
|QNBFK
|41,20
|-5,72
|ORMA
|157,70
|-3,96
20 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|TERA
|396,00
|646.304.076,00
|THYAO
|321,50
|272.155.537,00
|TUPRS
|260,25
|190.121.213,25
|SASA
|3,16
|169.831.984,84
|FENER
|2,90
|90.801.111,20
20 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.915,22 TL
Gram altın satış: 6.916,21 TL
20 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 115,32 TL
Gram gümüş satış: 115,41 TL
20 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,8595 TL
Dolar satış: 44,8784 TL
Euro alış: 52,7295 TL
Euro satış: 52,8622 TL
Sterlin alış: 60,5658 TL
Sterlin satış: 60,6470 TL
20 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62.70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
