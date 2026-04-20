Borsa rekor puan sonrası düşüşle açıldı

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde borsa 14 bin 600,15 puanı görüp rekor kırdıktan sonra haftayı 14 bin 587,93 puandan kapatmıştı. Bist 100 endeksi 20 Nisan haftasına yüzde 0,86 düşüşle 125,56 puan kaybederek 14 bin 462,37 puandan başladı.

20 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

20 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)14.462,37
Değişim%-0,86 (-125,56)
Önceki kapanış14.587,93
İşlem hacmi165 milyar TL
Saat9:57

20 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
ANELE38,28+10,00
ZGYO32,34+10,00
KARTN94,50+9,95
PRDGS8,18+8,06
TKNSA26,02+7,52

20 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
EDATA22,24-9,96
FENER2,90-9,66
GRNYO16,15-5,83
QNBFK41,20-5,72
ORMA157,70-3,96

20 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
TERA396,00646.304.076,00
THYAO321,50272.155.537,00
TUPRS260,25190.121.213,25
SASA3,16169.831.984,84
FENER2,9090.801.111,20

20 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.915,22 TL

Gram altın satış: 6.916,21 TL

20 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 115,32 TL

Gram gümüş satış: 115,41 TL

20 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,8595 TL

Dolar satış: 44,8784 TL

Euro alış: 52,7295 TL

Euro satış: 52,8622 TL

Sterlin alış: 60,5658 TL

Sterlin satış: 60,6470 TL

20 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62.70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

20 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

