Dövizde saatli bomba: Piyasalar İran'ın cevabını bekliyor

Piyasalar kargo gemisi ABD tarafından ele geçirilen İran'ın ABD'ye ne cevap vereceğini bekliyor. İran'ın ateşkes masasına tekrar oturmayacağını bildirmesiyle dolar endeksi 98,304 puana ulaştı. Dolar ve euro paritesinde şimdilik büyük bir yükseliş görünmedi, euroda büyük bir düşüş henüz TL'ye yansımadı. Bu sabah dolar 44,8784 TL'den, euro 52,8622 TL'den, sterlin ise 60,6470 TL'den işlem görüyor.