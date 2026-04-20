Dövizde saatli bomba: Piyasalar İran'ın cevabını bekliyor

Piyasalar kargo gemisi ABD tarafından ele geçirilen İran'ın ABD'ye ne cevap vereceğini bekliyor. İran'ın ateşkes masasına tekrar oturmayacağını bildirmesiyle dolar endeksi 98,304 puana ulaştı. Dolar ve euro paritesinde şimdilik büyük bir yükseliş görünmedi, euroda büyük bir düşüş henüz TL'ye yansımadı. Bu sabah dolar 44,8784 TL'den, euro 52,8622 TL'den, sterlin ise 60,6470 TL'den işlem görüyor.

20 NİSAN 2026 DÖVİZ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 44,8784 TL
  • Euro (satış): 52,8622 TL
  • Sterlin (satış): 60,6470 TL

20 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar
(USD)		44,859544,8784%0,057:32
Euro
(EUR)		52,729552,8622%0,087:32
Sterlin
(GBP)		60,565860,6470%-0,047:32

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem17 Nisan 202620 Nisan 2026Fark
Dolar (USD) (satış)44,8426 TL44,8784 TL+0,0358 TL
Euro (EUR) (satış)52,7921 TL52,8622 TL+0,0701 TL
Sterlin (GBP) (satış)60,9015 TL60,6470 TL-0,2545 TL

20 NİSAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 44,8595 TL

Dolar (USD) satış: 44,8784 TL

20 NİSAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 52,7295 TL

Euro (EUR) satış: 52,8622 TL

20 NİSAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 60,5658 TL

Sterlin (GBP) satış: 60,6470 TL

20 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.915,22 TL

Gram altın satış: 6.916,21 TL

20 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 115,32 TL

Gram gümüş satış: 115,41 TL

20 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62.70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

