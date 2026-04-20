İran restini çekti: Altında fırtına koptu

Altın piyasası haftaya şok düşüşle başladı. ABD ve İran arasında gelişen gerginlik, ateşkes umutlarını tekrar söndürdü. ABD'nin İran kargo gemisini ele geçirmesi sonrasında, İran karşılık vereceğini ve ateşkes konuşmalarında bulunmayacağını açıkladı. Savaşın devam etmesi doları ve petrolü yükseltirken, altın fiyatlarını sarstı. Bu sabah gram altın 6 bin 916,21 TL, ons altın ise 4 bin 793,78 dolar.