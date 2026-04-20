İran restini çekti: Altında fırtına koptu

Altın piyasası haftaya şok düşüşle başladı. ABD ve İran arasında gelişen gerginlik, ateşkes umutlarını tekrar söndürdü. ABD'nin İran kargo gemisini ele geçirmesi sonrasında, İran karşılık vereceğini ve ateşkes konuşmalarında bulunmayacağını açıkladı. Savaşın devam etmesi doları ve petrolü yükseltirken, altın fiyatlarını sarstı. Bu sabah gram altın 6 bin 916,21 TL, ons altın ise 4 bin 793,78 dolar.

20 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın
TL		6.915,22 TL6.916,21 TL-0,72%6:51
Ons altın
$		4.793,16 $4.793,78 $-0,75%7:06
Çeyrek altın TL11.228,00 TL11.378,00 TL-0,02%6:51
Yarım altın
TL		22.448,00 TL22.755,00 TL-0,32%6:51
Tam altın
TL		44.452,30 TL45.325,24 TL0,54%12:35
Cumhuriyet altını TL44.753,00 TL45.303,00 TL-0,17%6:51
Külçe altın ($/kg)153.368,00 $153.389,00 $-0,73%6:51

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem17 Nisan 202620 Nisan 2026Fark
Gram altın
(satış)		6.975,38 TL6.916,21 TL-59,17 TL
Ons altın
(satış)		4.831,61 $4.793,78 $-37,83 $

20 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 115,45 TL

Gram gümüş satış: 115,55 TL

20 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,8607 TL

Dolar satış: 44,8694 TL

Euro alış: 52,7238 TL

Euro satış: 52,8762 TL

Sterlin alış: 60,5493 TL

Sterlin satış: 60,7170 TL

20 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62.70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

