Rüzgar döndü: Hürmüz krizi gümüşü de sarstı
Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen gümüş fiyatları, bu haftayaysa düşüşle başladı. ABD'nin İran kargo gemisini ele geçirmesi sonrası İran karşılık vereceğini, ve ateşkes için tekrar masaya oturmayacağını açıkladı. Ons gümüş 80 dolar sınırının altına düşerek 79,92 dolardan işlem görüyor. Doların yükselmesi nedeniyle gram gümüşte gerileme fiyatlara çok yansımadı, 115,41 TL'den işlem görüyor.
20 NİSAN 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 115,41 TL
- Ons gümüş (satış): 79,92 $
20 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram
gümüş
|115,32 TL
|115,41 TL
|-0,94%
|7:04
|Ons
gümüş
|79,86 $
|79,92 $
|-1,02%
|7:19
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|17 Nisan 2026
|20 Nisan 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|114,71 TL
|115,41 TL
|+0,70 TL
|Ons gümüş
(satış)
|80,79 $
|79,92 $
|-0,87 $
20 NİSAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 115,32 TL
Gram gümüş satış: 115,41 TL
20 NİSAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
Ons gümüş alış: 79,86 $
Ons gümüş satış: 79,92 $
20 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.915,22 TL
Gram altın satış: 6.916,21 TL
20 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,8607 TL
Dolar satış: 44,8694 TL
Euro alış: 52,7238 TL
Euro satış: 52,8762 TL
Sterlin alış: 60,5493 TL
Sterlin satış: 60,7170 TL
