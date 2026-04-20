Rüzgar döndü: Hürmüz krizi gümüşü de sarstı

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen gümüş fiyatları, bu haftayaysa düşüşle başladı. ABD'nin İran kargo gemisini ele geçirmesi sonrası İran karşılık vereceğini, ve ateşkes için tekrar masaya oturmayacağını açıkladı. Ons gümüş 80 dolar sınırının altına düşerek 79,92 dolardan işlem görüyor. Doların yükselmesi nedeniyle gram gümüşte gerileme fiyatlara çok yansımadı, 115,41 TL'den işlem görüyor.