Şimşek 'savaş' dedi enflasyon için kötü haberi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayına dair gerçekleştirdiği hanehalkı beklenti anketi sonuçlarınnı değerlendirdi.

Halkın enflasyon beklentisi belli oldu

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDE BOZULMA BEKLENTİSİ

Anket halkın enflasyon beklentisinin yükseldiğini ortaya koydu. Şimşek ise bu yükselişi savaşa bağladı.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Mehmet Şimşek şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu.

Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu.



— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 24, 2026

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE YÜKSELİŞ

TCMB anketinde hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 1,67 puan birden artarak yüzde 51,56 seviyesine çıkmıştı.