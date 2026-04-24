Şimşek 'savaş' dedi enflasyon için kötü haberi verdi

Şimşek 'savaş' dedi enflasyon için kötü haberi verdi
TCMB'nin enflasyon beklentisi anketinde hanehalkının enflasyon beklentisi yükseldi. Mehmet Şimşek ise bunun nedenini savaşa bağladı. Şimşek enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayına dair gerçekleştirdiği hanehalkı beklenti anketi sonuçlarınnı değerlendirdi.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDE BOZULMA BEKLENTİSİ

Anket halkın enflasyon beklentisinin yükseldiğini ortaya koydu. Şimşek ise bu yükselişi savaşa bağladı.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Mehmet Şimşek şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu.

Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE YÜKSELİŞ

TCMB anketinde hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 1,67 puan birden artarak yüzde 51,56 seviyesine çıkmıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

