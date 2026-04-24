TÜİK'in verilerinde bile saklanamadı: Piyasada moraller bozuk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonominin nabzını tutan hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine yönelik Nisan 2026 güven endekslerini kamuoyuna duyurdu. Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler, piyasada ciddi bir moral bozukluğu yaşandığını ortaya koydu.

Özellikle tüketiciyle doğrudan bağ kuran sektörlerdeki kan kaybı, ekonomik durgunluğun sinyallerini verirken; inşaat sektörünün bu tablodan pozitif ayrışması dikkat çekti.

TÜKETİCİ ELİNİ CEBİNDEN ÇEKTİ

Ekonominin en büyük kalemlerini oluşturan hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven endeksleri Nisan ayında aşağı yönlü ivmelendi:

HİZMET SEKTÖRÜ KAN KAYBEDİYOR

Hizmet sektörü güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında azalarak 109,7 seviyesine geriledi. Restorandan ulaşıma kadar geniş bir alanı kapsayan bu düşüş, milyonların dışarıda harcama yapmaktan kaçındığını gösteriyor.

PERAKENDE TİCARETTE DURGUNLUK

Perakende ticaret sektöründe de durum farklı değil. Güven endeksi yüzde 1,8 düşüşle 111,6 değerine indi. Raflardaki ürünlerin fiyat artışı, tüketicinin alım iştahını kapatmış durumda.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN SÜRPRİZ ARTIŞ

Hizmet ve perakende sektörlerindeki karamsar havaya rağmen, inşaat sektörü Nisan ayında yönünü yukarı çevirdi. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 83,6 seviyesine ulaştı. İnşaat, bu ay güven artışı kaydeden tek sektör olarak diğer iki alandan ayrıştı.