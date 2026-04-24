Petrol yükseldi zam geldi! Sürücülere kötü haber: Motorin yeniden 70 liranın üzerine çıkıyor

Petrol piyasalarındaki küresel çalkantı, araç sahiplerinin cebine bir kez daha zam olarak dönüyor. Sadece iki gün önce gelen indirimle bir nebze nefes alan milyonlar, bu gece yarısı açıklanacak 2 lira 99 kuruşluk artışla yeniden sarsılacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki istikrarsızlık halkın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Orta Doğu’da tırmanan gerilimle birlikte 100 dolar sınırını aşan ve 106 dolar seviyelerine kadar tırmanan brent petrol, pompa fiyatlarını doğrudan vurdu. 22 Nisan tarihinde motorine yapılan 2 lira 33 kuruşluk indirim, piyasalardaki sert yükselişin ardından tamamen silindi.

Türkiye gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 25 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 99 kuruş zam yapılacak. Bu artışla birlikte, motorinin litresi İstanbul'da yeniden kritik eşik olan 70 liranın üzerine yerleşecek.

PETROL 106 DOLARA ÇIKTI, FATURA ARAÇ SAHİPLERİNE KESİLDİ

Küresel arz güvenliği endişeleriyle petrol fiyatlarının hızla yükselmesi, Türkiye’deki karmaşık hesaplama sistemini de tetikledi. Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF (Cost, Insurance and Freight - Maliyet, Sigorta ve Navlun) Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak yapılan hesaplamalar, iç piyasada zammı kaçınılmaz kıldı.

MEKANİZMA NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken şu teknik adımlar izleniyor:

GÜMRÜKSÜZ RAFİNERİ FİYATI: Akdeniz-İtalyan piyasasındaki CIF fiyatları ve dolar kuru takip edilerek belirleniyor.

RAFİNERİ SATIŞ FİYATI: Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç tutar elde ediliyor.

POMPA FİYATI: Dağıtım şirketlerinin marjı ve KDV eklenerek tüketiciye ulaşıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

