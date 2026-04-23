ÖTV'ye gelmesi beklenen indirim cebe girdi: Motorinde indirim tamamı pompaya yansıdı

Bir haftadır sabit ilerleyen motorin fiyatlarına bir indirim daha geldi. Akaryakıta gelen 2 TL 33 kuruşluk indirimin 59 kuruşluk kısmının pompaya yansıması, gerisinin ise ÖTV'ye yapılması beklenirken indirimin tamamı fiyatlara yansıdı. Ateşkes süresince 95 dolar civarında izleyen brent petrolün 104 dolara yükselmesiyle indirim sonrası zam her an kapıda olabilir.

23 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,76 TL
Motorin69,35 TL
LPG34,99 TL

23 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,62 TL
Motorin69,21 TL
LPG34,39 TL

23 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,73 TL
Motorin70,47 TL
LPG34,87 TL

23 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin64,01 TL
Motorin70,75 TL
LPG34,79 TL

23 NİSAN 2026 MOTORİN İNDİRİM KARŞILAŞTIRMASI (2,33 TL İNDİRİM)

Şehirİndirim öncesiİndirimli fiyat
İstanbul Avrupa71,68 TL69,35 TL
İstanbul Anadolu71,54 TL69,21 TL
Ankara72,80 TL70,47 TL
İzmir73,08 TL70,75 TL

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

