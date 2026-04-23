ÖTV'ye gelmesi beklenen indirim cebe girdi: Motorinde indirim tamamı pompaya yansıdı
Bir haftadır sabit ilerleyen motorin fiyatlarına bir indirim daha geldi. Akaryakıta gelen 2 TL 33 kuruşluk indirimin 59 kuruşluk kısmının pompaya yansıması, gerisinin ise ÖTV'ye yapılması beklenirken indirimin tamamı fiyatlara yansıdı. Ateşkes süresince 95 dolar civarında izleyen brent petrolün 104 dolara yükselmesiyle indirim sonrası zam her an kapıda olabilir.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,76 TL
|Motorin
|69,35 TL
|LPG
|34,99 TL
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,62 TL
|Motorin
|69,21 TL
|LPG
|34,39 TL
23 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,73 TL
|Motorin
|70,47 TL
|LPG
|34,87 TL
23 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,01 TL
|Motorin
|70,75 TL
|LPG
|34,79 TL
23 NİSAN 2026 MOTORİN İNDİRİM KARŞILAŞTIRMASI (2,33 TL İNDİRİM)
|Şehir
|İndirim öncesi
|İndirimli fiyat
|İstanbul Avrupa
|71,68 TL
|69,35 TL
|İstanbul Anadolu
|71,54 TL
|69,21 TL
|Ankara
|72,80 TL
|70,47 TL
|İzmir
|73,08 TL
|70,75 TL
