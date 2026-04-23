ÖTV'ye gelmesi beklenen indirim cebe girdi: Motorinde indirim tamamı pompaya yansıdı

Bir haftadır sabit ilerleyen motorin fiyatlarına bir indirim daha geldi. Akaryakıta gelen 2 TL 33 kuruşluk indirimin 59 kuruşluk kısmının pompaya yansıması, gerisinin ise ÖTV'ye yapılması beklenirken indirimin tamamı fiyatlara yansıdı. Ateşkes süresince 95 dolar civarında izleyen brent petrolün 104 dolara yükselmesiyle indirim sonrası zam her an kapıda olabilir.