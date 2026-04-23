On yılın en büyük anlaşması: Musk, yapay zekayı ele geçirmek için 60 milyar doları masaya koydu!

Şirketi SpaceX, hızla büyüyen girişim şirketi Cursor ile teknoloji sektörünün tarihindeki en büyük satın almalardan biri olabilecek ve 60 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmanın şartlarına göre, SpaceX'in Cursor'ı doğrudan satın alma veya satın alma gerçekleşmezse teknolojisinin kullanımı için 10 milyar dolar ödeme seçeneği bulunuyor. Business Insider'ın haberine göre, bu hamle, şirketin yapay zeka programlama araçlarında giderek daha da kızışan hakimiyet yarışında ciddi bir oyuncu olma hırsını açıkça gösteriyor.

SÜPER BİLGİSAYAR "COLOSSUS" SAHAYA İNİYOR:

SpaceX halihazırda Grok asistanı aracılığıyla kendi yapay zekasını geliştiriyor, ancak şimdi bir adım daha ileri giderek OpenAI ve Anthropic'ten gelen çözümlerle doğrudan rekabet ediyor.

Bu ortaklığın en önemli avantajı altyapıda yatıyor. Cursor, 200.000'e kadar Nvidia GPU kullanan güçlü SpaceX süper bilgisayarı "Colossus"a erişim sağlayacak. Bu, yapay zeka model geliştirme sürecinde önemli bir hızlanma ve rakiplerine karşı potansiyel olarak büyük bir avantaj anlamına geliyor.

GENÇ MÜHENDİSLERİN 60 MİLYAR DOLARLIK BAŞARISI:

MIT'den (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) genç mühendisler tarafından kurulan Cursor, yapay zeka destekli programlama dünyasının en büyük isimlerinden biri haline geldi. Amaçları açık: kodlamayı sadece bir otomasyon aracı olmaktan çıkarıp, insan ve makine arasında bir iş birliğine dönüştürmek.

Şirket halihazırda Stripe, Coinbase ve Salesforce gibi teknoloji devleriyle çalışırken Nvidia CEO'su Jensen Huang, tüm mühendislerinin bu aracı kullandığını iddia ediyor.

Ancak rekabet durmaksızın devam ediyor. Bazı geliştiriciler, Cursor'ın pahalı olduğunu ve belirli segmentlerde geride kaldığını iddia ederek alternatiflere yöneliyor. Bu nedenle SpaceX ile yapılan bu anlaşma, şirketin geleceğini belirleyecek önemli bir an olabilir.

Bu arada, SpaceX büyük hamleler serisine devam ediyor; xAI'yi satın almasının ve halka arzını duyurmasının ardından, Musk'ın uzay endüstrisinin çok ötesine uzanan bir teknoloji ekosistemi kurduğu açıkça görülüyor.

Bu anlaşma gerçekleşirse, yapay zeka pazarı yeni ve son derece güçlü bir oyuncu kazanabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

