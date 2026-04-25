Çalışan sadece 2 dakika işi bıraksa 1 trilyon dolar gidiyor

İş hayatında "bir saniye bakar mısın?" cümlesiyle başlayan küçük bölünmeler, küresel ekonomide devasa bir deliğe dönüştü.

Kurumsal hayatta sıradan görülen bildirim ve anlık talepler, teknolojik gelişmelerle birlikte zihinsel birer saldırıya dönüştü. Microsoft'un 2025 Çalışma Trendi Endeksi ve kurumsal esenlik platformu Wellbees’in verileri, "dikkat dağınıklığının" artık sadece kişisel bir sorun değil, şirketlerin bilançolarını sarsan yapısal bir kriz olduğunu kanıtlıyor.

DİKKAT SÜRESİ 47 SANİYEYE KADAR DÜŞTÜ

Bilişim dünyasının çarpıcı araştırmaları, insan zihninin teknoloji karşısında nasıl gerilediğini ortaya koyuyor. Bilişim Profesörü Gloria Mark’ın verilerine göre:

2004 Yılında: Bir ekrandaki dikkat süresi 2,5 dakikaydı.

2012 Yılında: Bu süre 75 saniyeye geriledi.

2020’lerde: Artık çalışanlar sadece 47 saniye boyunca bir işe odaklı kalabiliyor.

2024 Almanya Araştırması: Ofis çalışanları günde ortalama 2 saatten fazla süreyi sadece "bölünmeler" nedeniyle kaybediyor.

SAĞLIK SORUNUNDAN 15 KAT DAHA MALİYETLİ

Verimlilik kaybının boyutları, fiziksel hastalıklardan kaynaklanan devamsızlıkları geride bıraktı. ABD’de yapılan bir çalışma, yıllık verimlilik kaybının yüzde 93,6’sının "işteki bölünmelerden" kaynaklandığını, sağlık kaynaklı devamsızlığın ise sadece yüzde 6,4 paya sahip olduğunu gösteriyor.

Bu tablo, iş yerindeki odaklanma sorununun, hastalık izninden 15 kat daha fazla maliyet yarattığını kanıtlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO - World Health Organization) verileri ise felaketin boyutunu küresel ölçeğe taşıyor: Depresyon ve kaygı nedeniyle her yıl dünya genelinde 12 milyar iş günü çöpe gidiyor. Bu kaybın ekonomik karşılığı ise tam 1 trilyon dolar.

TÜKENMİŞLİĞİN SİNYALİ

Wellbees Uzman Klinik Psikoloğu Neris Başkan Tüzer, sürekli bölünmenin zihinsel bir "ek yük" yarattığını vurguladı.

Tüzer, "Kişi aynı işe dönmek için her seferinde ek çaba harcıyor, bu da stresi gün içine yayıyor" diyerek, 2025 yılı psikolojik destek başvurularının yüzde 14,1’inin doğrudan "stresle başa çıkma" başlığında toplandığını belirtti.

ODAKLANMAYI KURTARACAK 5 ÖNERİ

Uzmanlar, zihinsel dağınıklığı ve ekonomik kaybı azaltmak için şu yöntemleri öneriyor: