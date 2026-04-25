Fatih Altaylı Formula 1 Türkiye'nin hikayesini yazdı: Neler olmuş neler...

Otomobil sporlarının zirvesi kabul edilen Formula 1, uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye takvimine girdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, projenin Ecevit dönemindeki temelinden, otopark olarak kullanıldığı atıl yıllara ve son olarak Cumhurbaşkanlığı masasında imzalanan yeni sözleşmeye kadar uzanan sancılı süreci kaleme aldı.

Milyar dolarlık yatırımın "enkaz" halinden kurtarılıp nasıl geri döndüğünün perde arkasını aktardı.

FATİH ALTAYLI FORMULA 1'İN TÜRKİYE'NİN HİKAYESİNİ YAZDI

Fatih Altaylı, İstanbul Park pistinin serüveninin merhum Başbakan Bülent Ecevit döneminde arazi tahsisiyle başladığını ve Hüsamettin Özkan’ın projeye büyük katkı sunduğunu belirtti. AKP iktidarı döneminde Erdoğan’ın projeyi sürdürmesiyle 2005 yılında ilk Türkiye Grand Prix’sinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Altaylı, sonrasında ilginin azalması ve federasyon hatalarıyla pistin spor dışı bırakıldığını ifade etti.

Türkiye tarihinin en büyük spor yatırımı olan pistin, bir dönem özel bir şirkete kiralanarak sportif amaçlar yerine binlerce aracın park edildiği bir "otoparka" dönüştürüldüğünü vurgulayan Altaylı, tesisin bu süreçte asıl kuruluş amacı olan sporcu yetiştirme ve otomobil sporlarını geliştirme hedefinden tamamen koptuğunu dile getirdi.

Altaylı'ya göre, kira sözleşmesi bitene kadar pistin kapıları uluslararası lansmanlara ve test sürüşlerine dahi kapatıldı.

NELER OLMUŞ NELER...

İşletme hakkı devredildiğinde pistin durumunu "tam bir enkaz" olarak tanımlayan Altaylı, 7 kilometrelik çelik çitlerin söküldüğünü, teknik binaların yıkıldığını ve bilgisayar odasındaki sistemlerin yanmaya terk edildiğini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u "bin türlü şey için eleştirmek mümkün" diyen Altaylı, pistin kamu adına Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) kullanımına vermesiyle sürecin değiştiğini söyledi.

Altaylı, sonrasında yaşanan süreci şu detaylarla aktardı:

TOSFED'in Çabası: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Muhammed bin Sulayem ile görüşerek tam destek aldı.

Ankara Mesaisi: Fatih Altaylı, F1 CEO'su Domenicali'nin Ankara'ya getirilerek Turizm ve Spor bakanlarıyla görüştürüldüğünü ve bu hamleyle buzların eridiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı İmzası: Anlaşma metninin bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında beklediğini ve imzalanmasıyla 5 yıllık sürecin resmileştiğini kaydeden Altaylı, Türkiye tarafındaki en önemli etkenin Erdoğan olduğunu belirtti.

Formula 1’in Türkiye’ye teknik gelişmişlik ve ülke kapasitesi göstergesi olarak büyük fayda sağlayacağını belirten Altaylı, sadece turizm geliriyle harcanan paranın fazlasıyla geri alınacağını savundu. Red Bull pilotu Tsunoda’nın sahilde simit aldığı görüntülerin milyarlarca kez izlendiğine dikkat çeken yazar, bu organizasyonun Türkiye’nin küresel imajı için "1 koyup 5 alacağı" bir yatırım olduğunu vurguladı.