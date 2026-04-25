Bakanlık 2 üründe vergiyi sıfırladı

Orta Doğu’daki savaşın küresel ticaret yolları, özellikle de Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısı, tarımsal üretim maliyetlerini doğrudan etkiledi.

Dünyanın gübre ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı rotalardaki aksamalar sonrası harekete geçen Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliğini sağlamak ve üreticiyi maliyet artışlarına karşı korumak amacıyla yeni bir vergi düzenlemesini hayata geçirdi.

BAKANLIK 2 ÜRÜNDE VERGİYİ SIFIRLADI

Ticaret Bakanlığı, tarım sektörünün ham maddelerinde spekülatif fiyat hareketlerini önlemek amacıyla aldığı tedbirlerin kapsamını genişletti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile gübre ürün grubunda yer alan iki kritik kalemde daha değişikliğe gidildi. Bu doğrultuda, tarımsal üretimde hayati öneme sahip olan katı amonyum nitrat ve monoamonyum fosfat ürünleri mercek altına alındı. Bakanlık, bölgedeki küresel gerilimin tarımsal girdiler üzerindeki etkisini minimize etmek için bu iki ürünün ithalatındaki gümrük engellerini kaldırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışma neticesinde, söz konusu gübre kalemlerinde gümrük vergisi Cumhurbaşkanı imzasıyla sıfırlandı. Daha önce üre ile muhtelif azotlu ve kompoze gübrelerde benzer bir adım atan Bakanlık; bu yeni hamleyle tedarik süreçlerindeki aksamaların ve anlık fiyat hareketliliklerinin önceden engellenmesini hedefliyor.

Yapılan açıklamada, üretici ve tüketici refahının dengeli korunması için dinamik tedbirlerin sürdürüleceği vurgulanırken, gıda sektörünün ham maddelerinde arz güvenliğinin bu kararla güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. (AA)