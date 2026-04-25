Borsada fırtına estiren de var çöken de!

Küresel piyasalarda petrol ve doğalgaz arzına yönelik endişelerin tırmandığı bu haftada, Borsa İstanbul (BİST) negatif seyirden kurtulamadı. Hafta içerisinde 14.616,14 puan seviyesine kadar tırmanan endeks, gelen satış baskısıyla 14.212,29 puana kadar gerileyerek yatırımcısını tedirgin etti.

SEKTÖRLERDE ÇÖKÜŞ: TEKNOLOJİ VE MALİ ENDEKS ÇAKILDI

BIST 100 endeksi haftalık bazda gerilerken, sektör endekslerindeki ayrışma dikkat çekti. Sanayi endeksi yüzde 0,71 artışla 17.935,00 puana yükselerek tutunmaya çalışsa da diğer ana sektörlerde tablo karanlık:

TEKNOLOJİ ENDEKSİ: Haftanın en çok kaybedeni oldu; yüzde 3,77 azalışla 46.457,70 puana geriledi.

MALİ ENDEKS: Bankacılık ve finans hisselerindeki satışlarla yüzde 1,96 düşerek 19.927,89 puana indi.

HİZMETLER ENDEKSİ: Yüzde 1,63 değer kaybıyla 13.139,93 puana çekildi.

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELERİ

Piyasadaki genel düşüşe rağmen bazı hisseler spekülatif veya pozitif haber akışıyla yükselirken, bazıları ise sert çakıldı:

EN ÇOK YÜKSELENLER:

Efor Çay Sanayi: Yüzde 42,63 artışla haftanın şampiyonu oldu.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ: Yüzde 23,53 yükseliş kaydetti.

Destek Finans Faktoring AŞ: Yüzde 15,66 değer kazandı.

EN ÇOK DÜŞENLER:

Gülermak Ağır Sanayi: Yüzde 22,09 kayıpla listenin başında yer aldı.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ: Yüzde 19,74 değer kaybetti.

Fenerbahçe Futbol AŞ: Yüzde 12,46 düşüşle yatırımcısını üzdü.

BORSA’NIN DEVLERİ YERİNİ KORUDU

Piyasa değerine göre Borsa İstanbul’un en büyük şirketleri sıralamasında ise savunma sanayi devi zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı. En değerli 3 şirket şöyle sıralandı:

Aselsan: 1 trilyon 787 milyar 520 milyon TL.

Enka İnşaat ve Sanayi AŞ: 639 milyar TL.

Garanti BBVA: 579 milyar 600 milyon TL.