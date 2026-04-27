Akaryakıtta zam öncesi son fiyatlar: Motorin tekrar 70 TL'yi geçecek
27 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,76 TL
|Motorin
|69,35 TL
|LPG
|34,99 TL
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,62 TL
|Motorin
|69,21 TL
|LPG
|34,39 TL
27 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,73 TL
|Motorin
|70,47 TL
|LPG
|34,87 TL
27 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,01 TL
|Motorin
|70,75 TL
|LPG
|34,79 TL
28 NİSAN 2026 ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI
Gece yarısından itibaren benzine 0,95 TL, motorine 2,28 TL zam uygulanması bekleniyor. Zam sonrası tahmini fiyatlar:
|Şehir
|Benzin
(zam sonrası)
Motorin
|İstanbul Avrupa
|63,71 TL
|71,63 TL
|İstanbul Anadolu
|63,57 TL
|71,49 TL
|Ankara
|64,68 TL
|72,75 TL
|İzmir
|64,96 TL
|73,03 TL
27 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.838,65 TL
Gram altın satış: 6.839,51 TL
İran teklif sundu, ABD'den yanıt gecikmedi: Altın yükseldi
27 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,68 TL
Gram gümüş satış: 110,78 TL
Gerilim yumuşadı, gümüş yükseldi
27 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,0194 TL
Dolar satış: 45,0394 TL
Euro alış: 52,8224 TL
Euro satış: 52,9044 TL
Sterlin alış: 60,9273 TL
Sterlin satış: 61,0574 TL
Dövizde yükseliş durmuyor: TL'nin değer kaybı sürüyor
27 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Bist100 yeni haftaya yükselişle başladı
27 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Piyasada olumlu rüzgarlar kriptoyu ısıtamadı: BTC ve ETH'de sert düşüş