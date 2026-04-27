Galatasaray-Fenerbahçe maçına kafede kesilen fiş hayrete düşürdü! Stada gitseler daha ucuza gelebilirdi

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attığı derbi gecesi, İzmir’de maçı izlemek için bir kafeye giden 6 kişi gelen hesapla şok oldu.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Park’ta oynanan dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 40’ta Victor Osimhen, 67’de Barış Alper Yılmaz ve 83’te Lucas Torreira’nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar puan farkını 7’ye çıkarıp liderliğini perçinlerken, asıl büyük "skor" İzmir’deki bir işletmenin adisyonuna yansıdı.

MAÇ ÜCRETİ

26 Nisan 2026 tarihli, saat 21:42’de kesilen ve sosyal medyada infial yaratan hesap fişine göre, 6 kişilik bir grubun ödediği tutarlar akıllara durgunluk verdi:

Maç Ücreti (6 Kişi): 4.500 TL

Çıtır Sepeti (2 Adet): 1.200 TL

Cola (1 Adet): 160 TL

Redbull (2 Adet): 480 TL

Ekstra Sos (2 Adet): 150 TL

Genel Toplam: 8.320 TL

Sadece maç izleme bedeli değil, ürün fiyatları da piyasa gerçeklerinin çok üzerinde. Bir kutu kolanın 160 TL, bir bardak buzlu kahvenin (Ice White Mocha) 295 TL olarak faturalandırılması, işletmelerin maliyet artışlarını bahane ederek kar marjlarını çok yüksek tutmaları dikkat çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan fiş tepki çekti. Kimi kullanıcı Ticaret Bakanlığı yetkililerini etiketlerken, kimisi "stadyumda izleseylerdi aynı fiyat olurdu" diye durumun normal olmadığını vurguladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

