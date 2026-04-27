Bist100 yeni haftaya yükselişle başladı
Geçen haftayı 14 bin 409,07 puandan kapatan Bist100, yeni haftaya yükselişle başladı. Endeks bu sabah yüzde 0,26 oranında artarak 37,22 puan kazandı, açılışı 14 bin 446,29 puandan yaptı.
27 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100 Açılış: 14.446,29
- Değişim: %0,26 (+37,22)
- Önceki kapanış: 14.409,07
- Saat: 09:58
27 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.446,29
|Değişim
|%0,26 (+37,22)
|Önceki kapanış
|14.409,07
|İşlem hacmi
|123,23 milyon TL
|Saat
|9:58
27 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ARENA
|40,82
|+8,10
|AVGYO
|15,75
|+6,78
|YAYLA
|29,20
|+6,18
|ANELE
|54,00
|+6,09
|BORLS
|8,00
|+4,71
27 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ARMGD
|130,20
|-9,96
|ALKLC
|362,25
|-9,94
|BURVA
|1.060,00
|-8,54
|PRZMA
|24,18
|-6,42
|ULUFA
|4,30
|-6,11
27 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|OZATD
|255,00
|1,74 milyar
|SASA
|3,20
|125,32 milyon
|ASTOR
|223,90
|86,06 milyon
|ASELS
|393,75
|72,14 milyon
|TUPRS
|270,50
|57,27 milyon
27 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.838,65 TL
Gram altın satış: 6.839,51 TL
İran teklif sundu, ABD'den yanıt gecikmedi: Altın yükseldi
27 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,68 TL
Gram gümüş satış: 110,78 TL
Gerilim yumuşadı, gümüş yükseldi
27 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,0194 TL
Dolar satış: 45,0394 TL
Euro alış: 52,8224 TL
Euro satış: 52,9044 TL
Sterlin alış: 60,9273 TL
Sterlin satış: 61,0574 TL
Dövizde yükseliş durmuyor: TL'nin değer kaybı sürüyor
27 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,76 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 69,35 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
Akaryakıtta zam öncesi son fiyatlar: Motorin tekrar 70 TL'yi geçecek
27 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Piyasada olumlu rüzgarlar kriptoyu ısıtamadı: BTC ve ETH'de sert düşüş