Bist100 yeni haftaya yükselişle başladı

Geçen haftayı 14 bin 409,07 puandan kapatan Bist100, yeni haftaya yükselişle başladı. Endeks bu sabah yüzde 0,26 oranında artarak 37,22 puan kazandı, açılışı 14 bin 446,29 puandan yaptı.

27 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100 Açılış: 14.446,29
  • Değişim: %0,26 (+37,22)
  • Önceki kapanış: 14.409,07
  • Saat: 09:58

27 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)14.446,29
Değişim%0,26 (+37,22)
Önceki kapanış14.409,07
İşlem hacmi123,23 milyon TL
Saat9:58

27 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
ARENA40,82+8,10
AVGYO15,75+6,78
YAYLA29,20+6,18
ANELE54,00+6,09
BORLS8,00+4,71

27 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
ARMGD130,20-9,96
ALKLC362,25-9,94
BURVA1.060,00-8,54
PRZMA24,18-6,42
ULUFA4,30-6,11

27 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
OZATD255,001,74 milyar
SASA3,20125,32 milyon
ASTOR223,9086,06 milyon
ASELS393,7572,14 milyon
TUPRS270,5057,27 milyon

27 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.838,65 TL

Gram altın satış: 6.839,51 TL

27 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,68 TL

Gram gümüş satış: 110,78 TL

27 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,0194 TL

Dolar satış: 45,0394 TL

Euro alış: 52,8224 TL

Euro satış: 52,9044 TL

Sterlin alış: 60,9273 TL

Sterlin satış: 61,0574 TL

27 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,76 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 69,35 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

27 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

