Yılların motor ustası Çin otomobilini söktüğünde donakaldı! Onu bu kadar şaşırtan neydi?

Yayınlanma:
Otomotiv dünyasında son yıllarda taşlar yerinden oynuyor. Bir zamanlar sadece "uygun fiyatlı alternatif" olarak görülen Çin menşeli araçlar, bugün Avrupa’nın en titiz atölyelerinde en ince vidasına kadar sökülerek mercek altına alınıyor. Ancak bu kez sahne farklı: Kaputun altındaki manzara, önyargıları yerle bir edecek cinsten.

Çin otomotiv endüstrisi genel olarak etkileyici bir ilerleme kaydetmiştir ve bu gerçek her fırsatta doğrulanmaktadır.

Son yıllarda giderek daha fazla Çin otomobil markası Avrupa pazarına "giriyor" ve bu durum yavaş yavaş Yunanistan için de geçerli. Ancak birçok alıcı, bu araçların üretim kalitesi konusunda endişe duyuyor ; bu da elbette ancak zamanla kanıtlanabilir.

"ÇİN MALI KALİTESİZDİR" ÖNYARGISI YIKILDI

Gerçeğin ne olduğunu tam olarak öğrenmek için, Katalonya eyaletindeki Talleres Riba atölyesinde çalışan İspanyol bir otomobil tamircisi, pazarımızda da bulunan en popüler Çin SUV'larından birini söktü.

Ona göre, inşaat kalitesinin temel güvencelerinden biri, Avrupa üreticileri tarafından üretilen bileşenlerin seçilmesidir ve bu durum bu özel örnekte de geçerlidir.

Daha açık ifadeyle, aracın aküsünün dünyaca ünlü Alman markası Varta tarafından, fren servosunun yine Alman menşeli Ate tarafından , triger kayışının Amerikan menşeli Gates tarafından , bilgisayar ve ABS sistem kontrol ünitesinin Bosch tarafından, lastiklerin ise Michelin tarafından üretildiği belirtiliyor.

Bu bulgu, tüm Çin otomobillerinin kaliteli parçalar kullandığını kanıtlamasa da, üretim kalitesini önceden kınayanlara karşı kesinlikle bir karşı argüman görevi görüyor.

Söz konusu otomotiv mühendisi, tamamen elektrikli Çin araçlarında kalitenin benzer olduğunu, tek farkın Çin menşeli bataryalar kullanmaları olduğunu ancak bu bataryaların bazılarının küresel pazardaki en yüksek kalitede bataryalar arasında yer aldığını iddia ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

