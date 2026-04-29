Yapay zekâ endişesi yeniden başladı: Piyasalar düştü

New York borsası, yapay zekaya ilişkin yeniden artan endişelerin teknoloji hisselerini olumsuz etkilemesiyle haftanın işlem gününü kayıpla tamamladı. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürdü.

ENDEKSLERDE DÜŞÜŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 49.141,93 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,49 azalarak 7.138,80 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,90 kayıpla 24.663,80 puana indi.

OPENAI HABERLERİ TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ BASKILADI

The Wall Street Journal'daki bir habere göre, OpenAI'nin haftalık kullanıcı sayısı ve gelir hedeflerini tutturamadığı belirtildi. Bu durum, şirketin veri merkezlerine yönelik yüksek harcamalarını sürdürebilme kapasitesine ilişkin kaygıları artırdı. Özellikle çip şirketlerinin hisseleri düşüş yaşadı. Nvidia yüzde 1,6, Broadcom yüzde 4,4, AMD yüzde 3,4 ve Arm Holdings yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

GÖZLER BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOLARINDA

Analistler, Amazon, Meta, Alphabet ve Microsoft'un yarın açıklanması beklenen bilançolarının yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

ABD-İRAN GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Jeopolitik tarafta, ABD ile İran arasında müzakerelerin çıkmaza girmesi, petrol fiyatlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği endişesini artırdı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı yüzde 2,7 artışla 111,1 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 3,7 artarak 99,9 dolar oldu. CNN'e göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için nükleer program müzakerelerini sonraki aşamaya bırakma teklifine "sıcak bakmadı". Axios ise ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sona erme ihtimalinin yakın zamanda görünmediğini aktardı.

Son dakika | Küresel enerji piyasasında deprem! BAE, OPEC'ten ayrılıyor

ŞİRKET HABERLERİ

Lojistik şirketi UPS'in ilk çeyrekte karının düşmesi sonrası hisseleri yüzde 4 geriledi. Spotify'ın ikinci çeyrek kar tahmininin beklentilerin altında kalmasıyla hisseleri yüzde 12,4 değer kaybetti. Coca-Cola, yıllık kar tahminini yükseltmesiyle yüzde 3,9, General Motors ise ilk çeyrek karının beklentileri aşması ve yıl sonu kar tahminini yükseltmesiyle yüzde 1,3 değer kazandı.

Piyasada olumlu rüzgarlar kriptoyu ısıtamadı: BTC ve ETH'de sert düşüş

FED TOPLANTISI BEKLENİYOR

Yatırımcıların dikkati yarınki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi. Bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, görev süresi 15 Mayıs'ta dolacak Jerome Powell'ın başkanlık edeceği son toplantının ardından yapacağı açıklamalar yakından izlenecek.