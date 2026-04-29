182 yıllık Türk şirketi krize girdi: Mahkeme 3 ay verdi

Yayınlanma:
Kökleri 1844 yılına, Osmanlı dönemine kadar uzanan Çelikerler Çelik ve Celtaş Lojistik, mali darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirket ve ortakları için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Türk sanayisinin köklü firmalarından Çelikerler Çelik ve bağlı kuruluşu Celtaş Lojistik, içine girdiği mali sıkıntıları aşamayarak konkordato ilan etti.

MAHKEMEDEN ÜÇ AYLIK KORUMA KARARI

Sözcü’nün haberine göre Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirket ve ortakları hakkında üç aylık geçici mühlet kararı aldı. Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısını yakından takip etmesi için iki kişilik bir konkordato komiseri heyeti atadı. Şirketin kaderini belirleyecek bir sonraki duruşma 9 Temmuz’da görülecek.

182 YILLIK GEÇMİŞ

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çelikerler’in temelleri 1844 yılında Bartın’ın Kumluca köyünde sıcak demircilik ile atıldı. 2003 yılında şirketleşen firma, 25 bin metrekarelik üretim tesislerinde faaliyet gösteriyordu.

Şirket, Filistin, Almanya, Katar, Irak, İzlanda, İspanya, Güney Afrika, Azerbaycan, Libya, Dubai gibi 12 farklı ülkede gerçekleştirdiği projelerle hızlı bir büyüme sürecine girmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

