Ne Ferrari ne Porsche… Kraliyet ailesinin Range Rover tercihinin nedeni!?

Milyarlarca dolarlık bir servet, paha biçilemez mücevherler ve dünyanın en prestijli unvanları... Söz konusu İngiliz Kraliyet Ailesi olduğunda, garajlarında en hızlı Ferrari'lerin veya en gösterişli Lamborghini'lerin olduğunu düşünebilirsiniz.Kraliyet ailesi üyeleri genellikle otomobil meraklısı değildir; otomobilleri sadece A noktasından B noktasına ulaşmak için kullanırlar. Ancak gerçek, bir spor arabanın koltuğuna sığmayacak kadar 'protokol dolu'.

Kraliyet ailesinin, hem resmi görevlerinde hem de özel mülklerinde Land Rover ve Range Rover gibi SUV'ları kullanma konusunda uzun bir geçmişi var. Merhum Kraliçe II. Elizabeth sık sık Range Rover direksiyonunda görülürken, Kral Charles ve Prens William da popüler SUV'ların direksiyonunda düzenli olarak fotoğraflandı.

Kraliyet biyografi yazarı Dickie Arbiter, belirli arabaların diğerlerinden daha çok tercih edilmesinin temel bir nedeni olduğunu ve Buckingham Sarayı'nda bunun en önemli unsurlarından birinin pratiklik olduğunu söylüyor.

Express'e konuşan Dickie şunları söyledi: "Aile çoğunlukla Range Rover kullanıyor. Eskiden Jaguar kullanıyorlardı, Charles'ın bir ara Audi'si vardı, ancak araca binme ve inme kolaylığı büyük bir faktör. Bazı arabalarda ön ve arka koltuklar arasında çok fazla boşluk yok. Bu nedenle erişim kolaylığı, yani araca girip çıkma kolaylığı büyük bir faktör çünkü önceden düşünmeniz gerekiyor: Galler Prensesi arka koltukta oturuyorsa, üst bacaklarını açıkta bırakmadan inmesi gerekiyor. Bu dikkate alınıyor. Araca binmenin ve inmenin ahlaki olarak kabul edilebilir olması gerekiyor."

Dickie, kraliyet ailesi üyelerinden birinin gerçekten isterse spor araba kullanmasının önünde hiçbir engel olmadığını doğruladı. Kral Charles'ın 21. doğum gününden beri sahip olduğu klasik 1970'ler Aston Martin DB6'yı örnek gösterdi.

Aile üyelerinin genellikle stil ve görünümden ziyade işlevselliğe ve güvenilirliğe öncelik verdiğini vurguladı.

"Kraliyet ailesi üyeleri genellikle otomobil meraklısı değildir. Otomobilleri A noktasından B noktasına ulaşmak için kullanırlar. Resmi görevlerde ise çoğunlukla Range Rover kullanırlar çünkü içine binmek ve inmek nispeten kolaydır."

Dickie sözlerini şöyle tamamladı: "İnsanlar gösterişli olan yerine güvenilir ve uygun görüneni tercih edecekler. Ama en önemlisi işlevsellik."