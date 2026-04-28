COP31 İklim Zirvesi için yapılan dev ihaleyi 'ağaç kıyımıyla' gündeme gelen şirket aldı!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenen ve dünyanın en önemli iklim zirvelerinden biri olarak kabul edilen COP31 İklim Değişikliği Konferansı, bu yıl 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye 192 ülke ile yaklaşık 2.800 sivil toplum kuruluşunun katılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki Taraflar Konferansı’nın 31’incisi olan COP31’in ana gündem başlıkları arasında fosil yakıtlardan çıkış ve küresel ısınmaya neden olan sera gazı salımlarının azaltılması yer alıyor. Konferansa, Türkiye adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek.

COP31 ev sahibi Türkiye oldu: Murat Kurum'dan açıklama

Zirvenin resmi başlangıç etkinliği geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da düzenlenirken, organizasyon hazırlıkları da hız kazandı. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 14 Nisan’da “Antalya COP31 Etkinlik Alanı İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” işi için ihaleye çıktı.

8 MİLYARLIK DEV İHALE

Tartışmalara neden olan ihale, rekabeti sınırladığı gerekçesiyle eleştirilen “pazarlık usulü” ile gerçekleştirildi. İhaleyi 8 milyar 85 milyon TL bedelle Özyazıcı İnşaat kazandı. Projenin 150 gün içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

İHALEYİ ALAN ŞİRKET TANIDIK ÇIKTI

İhaleyi alan şirketin geçmişi ve bağlantıları da kamuoyunda tartışma konusu oldu. Şirketin sahibi Ahmet Özyazıcı’nın, iktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon ailesiyle iş ortaklıkları bulunuyor. 2018 yılında Ahmet Özyazıcı ile Ömer Faruk Kalyoncu ortaklığında kurulan Ozr Yapı Ticaret A.Ş., bu ilişkilerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Özyazıcı’nın, Kalyoncu’nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı ZRS İnşaat’ta da yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu biliniyor.

ÇEVRECİLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLMUŞTU!

Özyazıcı İnşaat, daha önce çevrecilerin tepkisini çeken projelerle de gündeme gelmişti. 2022 yılında İstanbul Eyüpsultan Göktürk’te bulunan Kemer Country’de planlanan konut projesine karşı bölge halkı ve milletvekilleri tarafından protestolar düzenlenmiş, yapılaşmaya karşı nöbet tutulmuştu.

Şirketin Beykoz’da hayata geçirdiği bir diğer proje de tartışmalara yol açmıştı. Ormanlık alanda gerçekleştirilen villa projesi kapsamında 1 milyon 804 bin metrekarelik arazinin bir bölümü yapılaşmaya açılmış; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 108 bin metrekarelik alanda inşaat izni verilmişti. Projede yapıların 68 bin metrekarelik taban alanını kapsadığı, 39 bin 761 metrekarelik kısmın ise peyzaj alanı olarak planlandığı ifade edilmişti.