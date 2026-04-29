Son Dakika | FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası (FED) dünya piyasalarının merakla beklediği nisan ayı faiz kararını açıkladı.

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasaların büyük bir merakla beklediği nisan ayı faiz kararını kamuoyuyla paylaştı.

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim nedeniyle enerji maliyetlerinin ve enflasyonun yükselmesinin beklendiği kritik bir süreçte FED, politika faizini değiştirmeyerek %3,50 - 3,75 aralığında sabit tuttu.

Trump'tan 'abluka' açıklaması: Anlaşma kabul edilene kadar devam!Trump'tan 'abluka' açıklaması: Anlaşma kabul edilene kadar devam!

İRAN-ABD SAVAŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kararı 11'e karşı 1 oy ile alındı.

Fed, karar metninde ufak bir değişikliğe giderek Orta Doğu’daki hareketliliğin ekonomik gelecek üzerindeki belirsizliği artırdığına dikkat çekti.

Banka yetkilileri, faiz oranlarında yapılacak olası düzenlemelerin zamanı ve boyutuna dair önceki açıklamalarını yineledi. Hatırlanacağı üzere Fed, 2025 yılının son çeyreğinde faizlerde üç kez indirime gitmişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Ekonomi
Bir zamanlar Tesla'nın rakibiydi dev şirket çöküşün eşiğinde: Ayda sadece 2 araç satıldı!
Bir zamanlar Tesla'nın rakibiydi dev şirket çöküşün eşiğinde: Ayda sadece 2 araç satıldı!
Tesla için yeni skandal!
Tesla için yeni skandal!