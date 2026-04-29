Son Dakika | FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasaların büyük bir merakla beklediği nisan ayı faiz kararını kamuoyuyla paylaştı.

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim nedeniyle enerji maliyetlerinin ve enflasyonun yükselmesinin beklendiği kritik bir süreçte FED, politika faizini değiştirmeyerek %3,50 - 3,75 aralığında sabit tuttu.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kararı 11'e karşı 1 oy ile alındı.

Fed, karar metninde ufak bir değişikliğe giderek Orta Doğu’daki hareketliliğin ekonomik gelecek üzerindeki belirsizliği artırdığına dikkat çekti.

Banka yetkilileri, faiz oranlarında yapılacak olası düzenlemelerin zamanı ve boyutuna dair önceki açıklamalarını yineledi. Hatırlanacağı üzere Fed, 2025 yılının son çeyreğinde faizlerde üç kez indirime gitmişti.